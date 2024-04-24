Фейеноорд отклонил первое предложение Ливерпуля по поводу своего главного тренера Арне Слота. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что в то же время обе стороны уверены, что в конечном итоге соглашение будет достигнуто.

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Согласно Algemeen Dagblad, Фейеноорд надеется получить 15 млн евро компенсации за досрочное расторжение контракта со своим тренером – соглашение действует до середины 2026 года, и грядущим летом пункт об уходе после получения предложения из АПЛ не действует.

Согласно источнику, "красные" предложили гораздо меньшую сумму, чем запрашивает роттердамский клуб. Переговоры продолжаются.

Напомним, что сегодня Ливерпуль официально объявил о вступлении в переговоры с Фейеноордом по поводу Слота.

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