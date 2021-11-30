Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски высказался по поводу завоевания Лионелем Месси самой престижной индивидуальной награды, которая стала для него уже седьмой.

"Для начала хочу поздравить Месси с выигрышем "Золотого мяча" . Я хочу поблагодарить каждого журналиста, который голосовал за меня и считал мои достижения важными в 2021 году.

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Я получил награду лучшему форварду года. Ни один игрок не может выиграть индивидуальную награду без сильной команды и преданных фанатов за спиной. Я – не исключение. Хочу поблагодарить Баварию за платформу, которую она мне предоставила, чтобы я добился успеха и осуществил свои мечты. Хочу поблагодарить товарищей из "ротен" и сборной Польши, а также всех болельщиков, что поддерживаете меня каждый день. Это для меня много значит.

И самое главное – огромное спасибо моей семье. Спасибо, мама, спасибо, Анна, ты любовь всей моей жизни и лучший друг, спасибо, сестра Милена, друзья и руководство, за постоянную поддержку, являющуюся основой моих достижений. Спасибо", – трогательно написал Левандовски в Instagram.