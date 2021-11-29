Сегодня, 29 ноября 2021 года, в Париже состоялась церемония награждения лучших игроков и футболисток года. Свой седьмой "Золотой мяч" получил Лео Месси. Роберт Левандовски снова остался ни с чем. Как это было, можете вспомнить вместе с "Футбол 24".

Театр Шатле после годичной паузы снова принимал звезд мирового футбола. Онлайн-трансляцию самой церемонии, начиная с 17:30, когда начали постепенно объявлять список лучших, провел "Футбол 24" в этой новости. France Football и сами обладатели престижного трофея уже знают, кому ликовать. Догадываемся и мы. За последние 2 недели мир облетели десятки инсайдов, большинство из которых отдают "Золотой мяч" Лео Месси. Французское издание заранее проводит интервью и фотосессию с победителем, поэтому его окружению трудно удержаться от утечек информации. Копа Америка наконец-то покорилась аргентинцу, так что у нападающего ПСЖ есть все основания, чтобы уйти в отрыв. Для Месси это было бы ЗМ под номером 7. У Роналду 5 таких призов.

"Фанаты в восторге": обладатель "Золотого мяча-2021" уже радуется – сегодня вручение, а организатор избегает "провокации Месси"

Впрочем, нынешняя церемония вызовет традиционные большие споры. Кто-то скажет, что Роберт Левандовски заслужил больше. Ведь форвард Баварии выиграл все еще в 2020 году, но тогда France Football отменила вручение из-за пандемии коронавируса. Нападающий сборной Польши - лучший бомбардир Европы уже не первый сезон. Его фактически обокрали по итогам прошлого сезона, да и сам игрок не скрывал своего разочарования. За последние 2 года никто не демонстрирует более стабильную форму.

Среди главных претендентов и Жоржиньо. Центральный полузащитник, выигравший Лигу чемпионов с Челси и Евро-2020 с Италией. Тем не менее, этот игрок не может похвастаться ни особыми цифрами на фоне конкурентов, ни ключевой ролью в своих командах. Один из лучших – безусловно. Но лучший ли? Есть и довольно странные фавориты. Например, Карим Бензема, разразившийся результативностью после ухода Роналду из Реала, но все равно уступавший и Левандовски, и Месси. По сообщениям некоторых журналистов из Испании, француз даже мог бы опередить поляка в итоговой классификации.

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Ведущими церемонии 29 ноября 2021 год стали французская журналистка Санди Эрибер и легенда футбола Дидье Дрогба (Марсель, Челси, сборная Кот-д'Ивуара). Кроме "Золотого мяча" для футболиста и игрока года France Football вручит также приз Яшина (для лучшего голкипера) и трофей Копа для сильнейшего исполнителя до 21 года – здесь уже по 10 претендентов. В общей сложности 180 журналистов выбирали по 5 лучших в каждой номинации. Позиции в топ-30 игроков, сражавшихся за "Золотой мяч" 2021, будут называть поочередно. Начало оглашения итогового рейтинга в 17:30 по киевскому времени.

Вот так сюрприз! Французские журналисты объявили две новые награды, которые будут вручать сегодня. Неужто Левандовски получит таки что-то?

Тем временем победитель "Золотого мяча" 2018 Лука Модрич на 29 месте в этом году. Хорватский полузащитник Реала разделил его с капитаном Челси Сесаром Аспиликуэтой, которого 21-летний англичанин Рис Джеймс откровенно вытеснил в последнее время на скамейку запасных.

Еще три кандидата разделили 26-28 места. Защитник Манчестер Сити Рубен Диаш, игрок сезона в АПЛ.

Чемпион Европы 2020 года, хавбек Интера и обидчик донецкого Шахтера в ЛЧ Николо Барелла.

Нападающий сборной Испании и Вильяреала Жерар Морено, которого слишком уж хорошо должно помнить киевское Динамо. Лучший игрок Лиги Европы сезона 2020/21.

Фил Фоден занял 25 строчку. Вингер, фальшивая девятка, атакующий полузащитник Манчестер Сити и сборной Англии.

Полузащитник Барселоны Педри – на 24 строчке. Испанский монстр, мощно отыгравший и Евро-2020, и Олимпиаду за одно лето. Лишь 19 лет парнишке. За сезон провел более чем 70 матчей. На большом уровне интенсивности. Игроки из УПЛ нервно курят в сторонке.

France Football впервые присудит награды для лучших клуба и бомбардира года. Кажется, мы уже знаем, кто возьму эту вторую статуэтку. Вам также жаль Роберта Левандовски?

А тем временем пора отличия для еще нескольких голеадоров. Харри Кейн финиширует в голосовании на 23-м месте. Лидер атак Тоттенхэма и сборной Англии. Лучший бомбардир и ассистент АПЛ 2020/21.

Аргентинец Лаутаро Мартинес, как и Барелла, представляет чемпиона Италии. Помог Месси затащить на Копа Америка 2021, забив 3 гола. Второй после Лео лучший бомбардир триумфального Кубка Америки. Не очень высоко в списке голеадоров Серии А

Полузащитник-снайпер, тянувший Манчестер Юнайтед, пока не пришел Роналду. Португалец Бруна Фернандеш тоже здесь преимущественно за предыдущий сезон.

Интересно видеть здесь частую жертву колеса ротации Гвардиолы. Вингер Манчестер Сити Рияд Марез, впрочем, успевает набить под 50 матчей за сезон и гол/ассист в среднем почти каждые 2 матча. Лидер сборной Алжира занял 20 строчку.

На 19 месте расположился Мейсон Маунт, автор победной голевой передачи в финале Лиги чемпионов 2021 года. Воспитаннику Челси всего 22, а за плечами уже более 120 матчей за главную команду, почти 40 результативных действий.

Симон Кьяер оккупировал 18 строчку. Полуфиналист Евро-2020, капитан сборной Дании. Человек, который защитил Эриксена от телекамер в том самом эпизоде и принимал участие в спасении партнера. Защитник Милана, серебряный призер Серии А.

А вот и Луис Суарес, 34-летний изгнанник Барселоны. Действующий чемпион Испании в составе Атлетико, 4 лучший бомбардир Примеры 2020/21. Уругвайцу отвели 17 строчку.

На 16 месте Неймар. Больше друзей Месси разных и хороших, еще больше! Мог бы стать неплохой иллюстрацией цитаты одного "выдающегося" блоггера-мыслителя современности: "В моей жизни самое важное – туса. Я не позволю кому-нибудь испортить мое настроение! Праздную так и тогда, когда захочется мне" (с)

А вот и первая половина списка стартовала. На 15 месте Рахим Стерлинг, мастер спорта по такому виду настоящего искусства, как дайвинг. Финалист Евро-2020, который в сборной Англии намного полезнее, чем у Манчестер Сити.

Ranked at the 15th place for the 2021 #ballondor ️



Raheem Sterling @ManCity pic.twitter.com/sH3ajutkVW — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Художник 11-метровых, восставший против системы. Лучше всех научился жить и покорять VAR. Говорят, именно из-за этого артистичного англичанина в АПЛ сейчас даже очевидные пенальти боятся назначать, поэтому их количество резко упало.

Леонардо Бонуччи достается 14-е место. Чемпион Европы – фундаментальная часть железобетонной обороны Италии. Защитник, который вполне себе мог бы играть за Челси Тухеля – настолько любит атаковать и забивать. Положить 2 мяча за матч? Не проблема.

Автор ключевого гола в финале Евро-2020, где фактически анонсировал, какая история ждет соперников Челси в АПЛ 2021/22.

Да кто ж еще столь органично смотрится на 13 позиции, как не Джорджо Кьеллини? Партнер Бонуччи по золотой обороне Италии. Латаный-перемотанный, а все еще может ого-го!

Не зря же мы о Челси вспоминали. Хотя здесь Ромелу Лукаку еще и близко не такой монстр, как в Интере и сборной Бельгии.

Лучший игрок Серии А, автор 44 голов во всех турнирах, обладатель Скудетто.

Второй после Левандовски. В Бундеслиге. А так 11 в мире Эрлинг Холанд, ныне форвард Боруссии Дортмунд, завтра монструозный претендент на золотые мячи в составе Реала либо гранда АПЛ.

? 48°49'59.99"N, 2°15'0"E

France Football headquarter



The trophees are ready! Follow our journey through Paris to Théâtre du Châtelet… and open your eyes, you might see something #ballondor pic.twitter.com/Jl4eet4Vm6 — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Ходят слухи, что Месси получит "Золотой мяч" из рук Суареса. Предыдущий победитель должен вручать следующему, однако Лео из-за непонятного решения France Football об отмене церемонии в 2020 году (и чем же им Левандовски так насолил?!) остается действующим обладателем трофея. Следовательно, эту почетную миссию должны были бы отдать близкому товарищу аргентинца. Хотя эта награда в последние годы настолько часто удивляет, что мог уже и сам Лео себе подарить.

Смотрите, кто прибыл. Антонела или все-таки Анна?

Leo Messi et toute sa famille brillent sur le tapis rouge du Ballon d'Or 2021 #ballondor pic.twitter.com/TUaSr4HPVE — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 29, 2021

Нападающий и клуб года – France Football подтвердил две новые номинации в 2021 году.

Here are our two new awards!

The striker of the year & The club of the year ! #ballondor pic.twitter.com/Tcwzr9J7zJ — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Начинается все без сюрпризов. Педри взял Трофей Копа как лучший молодой футболист года.

В топ-4 этой номинации Беллингем (Боруссия Дортмунд), Мусиала (Бавария) и Мендеш (ПСЖ).

Нападающий года – первая в истории подобная награда от France Football достается Левандовски. Всего лишь утешительный приз?

Возвращаемся к "ЗМ". Место №10 за Джанлуиджи Доннаруммой. Еще один запасной в этом сезоне. В ПСЖ складывается не так сладко, как предполагалось, но все же триумфатор Евро-2020. Единственный вратарь в топ-10.

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе на 9-м месте. Нужно больше стабильности.

"Золотой мяч 2021" среди женщин получила Алексия Путельяс из Барселоны. С рук Мбаппе, что интересно.

Пошли суперзвезды АПЛ. Кевин Де Брюйне на 8 месте.

Мохамед Салах – всего лишь 7.

Криштиану Роналду по старой памяти оккупировал 6 строчку.

Вратарь года – Доннарумма.

Доннарумма отыграл почти вдвое меньше матчей за ПСЖ, чем Навас, но выше его на 7 ступеней в номинации имени Яшина. Логично.

То, что больше футбола.

Исторически низкое место Роналду.

Криштиану впервые за 11 лет не попал в топ-5.

Sixth-place Ronaldo finishes outside the top five in the Ballon d’Or for the first time since 2010 pic.twitter.com/l64i6AChQJ — B/R Football (@brfootball) November 29, 2021

Н'Голо Канте занимает 5 место. Опорник Челси и сборной Франции – вне конкуренции на своей позиции.

Его земляк Карим Бензем замыкает топ-4.

Жоржиньо врывается в тройку лучших!

Челси получил дебютный приз – лучший клуб года.

Роберт Левандовски финишировал всего на 2 месте.

HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Месси выигрывает 7 "Золотой мяч". На этом можно закрывать все. Справедливо? Просто оставим это здесь.

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