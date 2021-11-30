Лєвандовскі дипломатично прокоментував виграш "Золотого м'яча" Мессі
Нападник Баварії та збірної Польщі Роберт Лєвандовскі висловився щодо здобуття Ліонелем Мессі найпрестижнішої індивідуальної нагороди, яка стала для нього вже сьомою.
"Для початку хочу привітати Мессі із виграшем "Золотого м'яча". Я хочу подякувати кожному журналісту, який голосував за мене і вважав мої досягнення важливими в 2021 році.
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Я здобув нагороду найкращому форварду року. Жоден гравець не може виграти індивідуальну нагороду без сильної команди і відданих фанатів за спиною. Я – не виключення. Хочу подякувати Баварії за платформу, яку вона мені надала, щоб я досягнув успіху і здійснив свої мрії. Хочу подякувати товаришам із "ротен" і збірної Польщі, а також усім вболівальникам, що підтримуєте мене щодня. Це для мене багато означає.
І найголовніше – величезне дякую моїй сім'ї. Спасибі, мамо, спасибі, Анно, ти любов всього мого життя і найкращий друг, спасибі, сестро Мілено, друзі і керівництво, за постійну підтримку, що є основою моїх досягнень. Дякую", – зворушливо написав Лєвандовскі в Instagram.
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