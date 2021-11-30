Нападник Баварії та збірної Польщі Роберт Лєвандовскі висловився щодо здобуття Ліонелем Мессі найпрестижнішої індивідуальної нагороди, яка стала для нього вже сьомою.

"Для початку хочу привітати Мессі із виграшем "Золотого м'яча". Я хочу подякувати кожному журналісту, який голосував за мене і вважав мої досягнення важливими в 2021 році.

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Я здобув нагороду найкращому форварду року. Жоден гравець не може виграти індивідуальну нагороду без сильної команди і відданих фанатів за спиною. Я – не виключення. Хочу подякувати Баварії за платформу, яку вона мені надала, щоб я досягнув успіху і здійснив свої мрії. Хочу подякувати товаришам із "ротен" і збірної Польщі, а також усім вболівальникам, що підтримуєте мене щодня. Це для мене багато означає.

І найголовніше – величезне дякую моїй сім'ї. Спасибі, мамо, спасибі, Анно, ти любов всього мого життя і найкращий друг, спасибі, сестро Мілено, друзі і керівництво, за постійну підтримку, що є основою моїх досягнень. Дякую", – зворушливо написав Лєвандовскі в Instagram.

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