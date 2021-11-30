"Золотой мяч-2021": стало известно, на сколько баллов Месси опередил Левандовски
После завершения церемонии вручения самой престижной индивидуальной награды года были названы очки, которые получила первая пятерка.
Лионель Месси опередил Роберта Левандовски всего на 33 балла, сообщает журналист Ромен Колле-Годен. В активе аргентинца было 613 пунктов, а поляка – 580.
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Финишировавший третьим Жоржинью набрал 460 очков в голосовании, а четвертый Карим Бензема удостоился 239 баллов. Н'Голо Канте, замыкавший первую пятерку, набрал 186 пунктов.
Заметим, что для Лионеля Месси это уже седьмой "Золотой мяч" в карьере. У ближайшего преследователя – Криштиану Роналду, который в этом году оказался на шестой строчке – всего пять. Кройф, Платини и Ван Бастен имеют по 3 награды.
"Золотой мяч" 2021: Месси на 7 вершине, исторический крах Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси