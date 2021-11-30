После завершения церемонии вручения самой престижной индивидуальной награды года были названы очки, которые получила первая пятерка.

Лионель Месси опередил Роберта Левандовски всего на 33 балла, сообщает журналист Ромен Колле-Годен. В активе аргентинца было 613 пунктов, а поляка – 580.

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Финишировавший третьим Жоржинью набрал 460 очков в голосовании, а четвертый Карим Бензема удостоился 239 баллов. Н'Голо Канте, замыкавший первую пятерку, набрал 186 пунктов.

Заметим, что для Лионеля Месси это уже седьмой "Золотой мяч" в карьере. У ближайшего преследователя – Криштиану Роналду, который в этом году оказался на шестой строчке – всего пять. Кройф, Платини и Ван Бастен имеют по 3 награды.

"Золотой мяч" 2021: Месси на 7 вершине, исторический крах Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси