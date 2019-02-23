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Бенитес может возглавить Лестер летом

09:30 12 Читати українською
Бенитес может возглавить Лестер летом
Рафаэль Бенитес / Фото Sky Sports

Наставник Ньюкасла Рафаэль Бенитес близок к смене места работы.

Руководство Лестера рассматривает Рафаэля Бенитеса как потенциального кандидата на пост главного тренера "лис", сообщает Mirror.

Шмейхель летом может покинуть Лестер

На данный момент испанский специалист возглавляет Ньюкасл, его действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.

58-летний Бенитес известен своей работой в Ливерпуле, Челси и Реале.

В текущем сезоне АПЛ после 26 туров Лестер занимает 12-ю строчку турнирной таблицы.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів

Теги
Англия Ньюкасл Ньюкасл Лестер Сити Лестер Сити Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес
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