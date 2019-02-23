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Лестер – Крістал Пелас – 1:4 – відео голів та огляд матчу

22:56 29 Читать на русском
Лестер – Крістал Пелас – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Лестер – Крістал Пелас – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Крістал Пелас на виїзді розгромив Лестер в 27-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Лестер – Крістал Пелас на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 27 тур

Лестер – Крістал Пелас – 1:4

Голи: Еванс, 64 – Батшуаї, 40, Заха, 70, 90+3, Мілівоєвіч, 81, (пен)

У цьому поєдинку наставник "орлів" Рой Ходжсон став рекордсменом АПЛ, то ж його підопічні мали додаткову мотивацію обіграти "лисиць".

Тоттенхем сенсаційно поступився Бернлі, Крістал Пелас розгромив Лестер: 27 тур АПЛ, матчі суботи

Завдяки цій перемозі Крістал Пелас набрав 30 очок та піднявся на 13 позицію, Лестер з 32 пунктами залишився на 12 сходинці.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія27 турКінг Пауер (Лестер)

Лестер Сіті - Крістал Пелас: Субота 23 лютого 2019

Лестер Сіті
Матч завершено
1 : 4
Крістал Пелас
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