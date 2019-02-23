Лестер – Крістал Пелас – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Світ — 21:50 286
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Петряк голом допоміг Ференцварошу Реброва розгромити суперника, гол Кравченка не зберіг Кішварді перемогу
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Севілья – Барселона: бенефіс геніального Мессі нівелював хороший перший тайм господарів і цікаві рішення МачінаІспанія — 20:50 2289
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Альбасете не зміг переграти Ов'єдо – Зозуля втратив гол і отримав суперечливу дискваліфікацію на очах VIP-гостяІспанія — 18:50 2987
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Зозуля у матчі з Ов'єдо намагається зміцнити лідерство Альбасете – пряма трансляція поєдинкуІспанія — 16:35 1246
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Севілья – Барселона: пряма трансляціяІспанія — 16:15 540