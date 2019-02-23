Челси получил трансферный бан: причины, возможные последствия и поможет ли эта ситуация Динамо в матчах Лиги Европы

Челси получил суровое наказание от ФИФА – лондонцам запретили в течение двух ближайших трансферных окон регистрировать новых игроков. "Футбол 24" попытался разобраться, почему соперник Динамо получил санкции и как лондонцы могут минимизировать их негативное влияние.

Что случилось?

Лондонский Челси, который волей жребия станет соперником Динамо в 1/8 финала Лиги Европы 2018/19, буквально за несколько часов до жеребьевки получил неприятную новость. ФИФА запретила английскому гранду регистрировать новых игроков в ближайшие 2 трансферных окна из-за многочисленных нарушений при оформлении переходов несовершеннолетних футболистов.

Челси запрещено регистрировать новых футболистов в ближайшие 2 трансферных окна – официальное решение ФИФА

Британские СМИ уже выяснили основные факторы, которые повлекли такое суровое наказание. Лондонцев признали виновными в нарушениях правил переходов сразу 29-ти несовершеннолетних игроков, но основной причиной трансферного бана Челси стал переход нападающего Бертрана Траоре. Именно трансфер представителя Буркина-Фасо привлек наибольшее внимание ФИФА, а уже в ходе расследования были выявлены и другие случаи.

В апреле 2011 года Челси заплатил маме Траоре, которому на тот момент было всего 15 лет, около 150 тысяч фунтов. В свою очередь клуб, которому принадлежал футболист, получил жалкие 13 тысяч фунтов.

В ходе расследования дела Челси настаивал, что не подписывал Траоре до достижения им 18-летнего возраста, однако, как выяснилось, уже осенью 2011 года юный форвард сыграл за команду U-18 против Арсенала. Позже Траоре выходил на поле и в других поединках.

Тем самым "аристократы" нарушили правила ФИФА, согласно которым игроки могут подписывать профессиональный контракт с зарубежным клубом исключительно после достижения совершеннолетия. Есть несколько исключений, связанных с нефутбольными причинами, в частности, если семья игроков эмигрировала в другую страну по личным обстоятельствам.

В течение 2-х лет после переезда на Туманный Альбион Траоре с матерью и братом проживал в Уимблдоне и учился в частной школе, в которой стоимость обучения составляла около 20 тысяч фунтов в год. Откуда у простой семьи из Буркина-Фасо такие деньги? По мнению ФИФА, Челси таким образом побудил семью Траоре переехать в Англию.

В 2014-м тогдашний наставник Челси Жозе Моуринью взял Бертрана в клубное турне по Дальнему Востоку. Интересно, что представители клуба попросили СМИ скрыть этот факт, утверждает Mirror. Юридически именно в то время Челси и оформил трансфер нападающего, которому уже исполнилось 18, но фактически игрок из Буркина-Фасо появился в клубе значительно раньше.

Стоит отметить, что в составе первой команды Челси Траоре провел лишь 16 матчей во всех турнирах. Сначала форвард был арендован Витессом, затем провел год в Лондоне, а в сезоне 2016/17 нападающий на правах аренды выступал за Аякс, в составе которого дошел до финала Лиги Европы.

За основную команду Челси Бертран забил 4 гола. Летом 2017 года лондонцы отпустили Траоре в Лион за 8,8 млн фунтов.

Кроме Траоре, Челси нарушил правила ФИФА и при оформлении трансферов других игроков, имена которых пока неизвестны.

Что дальше?

Челси уже заявил, что считает свои действия такими, что соответствуют правилам ФИФА, а потому обжалует данное решение руководящего органа мирового футбола. Лондонцы имеют право подать жалобу сначала в Апелляционный комитет ФИФА, а в случае отклонения апелляции – в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

Челси выступил с официальным заявлением о запрете ФИФА на регистрацию игроков

Нет никаких сомнений, что Челси пойдет до конца. Прежде всего ради того, чтобы выиграть время, ведь до момента решения CAS наказание ФИФА не вступит в силу. Поскольку рассмотрение дела практически гарантированно затянется минимум на несколько месяцев, то в распоряжении руководства лондонского клуба будет летнее трансферное окно, в течение которого у Челси будет шанс усилить состав.

Аналогичные прецеденты ранее были у Реала, Атлетико и Барселоны. "Галактикос" по итогам апелляции вообще достигли сокращение наказание до одного трансферного окна. Барселона в 2014-м благодаря апелляции смогла потянуть время и подписать новичков. На что-то подобное, очевидно, рассчитывают и в Лондоне.

Кроме того, у Челси есть и внутренние резервы. На контракте в клубе находятся более 40 игроков (41, если быть точным), которые на правах аренды выступают за другие клубы. Среди них Альваро Мората, Тьемуе Бакайоко, Кристиан Пулишич, Виктор Мозес, Курт Зума, Миши Батшуаи и другие футболисты. Поэтому не следует исключать возвращения некоторых из данных игроков в Лондон, учитывая ситуацию, в которой оказался клуб.

А вот будущее Эдена Азара в клубе остается под вопросом. Сам бельгиец, по слухам, не прочь продолжить карьеру в Реале. Но отпустит ли Челси своего лидера, подыскав ему замену, – вопрос открытый. Хотя, возможно, этой самой заменой станет Кристиан Пулишич. Американец гарантированно присоединится к "синим" летом, ведь с января выступает за Боруссию на правах аренды. Права на игрока уже принадлежат Челси, а трансфер Пулишича зарегистрирован.

Впрочем, Челси не оставляет попыток сохранить Азара в команде. По мнению Goal.com, "аристократы" приведут как пример испанских грандов, которым трансферный бан не помешал остаться конкурентоспособными и продолжать бороться за трофеи. Но удержит это Азара?

Также неопределенной стала ситуация с Гонсало Игуаин и Матео Ковачичем. Оба защищают цвета Челси на правах аренды, срок которой истекает летом. Даже в Англии пока не знают, повлияет ли наказание ФИФА возможность выкупа Гонсало, однако, скорее всего, трансфер аргентинца удастся оформить. По Ковачичу ситуация однозначна – если Челси не подаст апелляцию но не отсрочит решение, то трансфер хорвата будет невозможным.

Кроме того, как ни парадоксально, но трансферный бан Челси может помочь Маурицио Сарри сохранить должность. Не секрет, что в Лондоне не слишком довольны работой итальянца и могут его уволить уже в ближайшие дни. Однако после решения ФИФА Челси будет куда сложнее пригласить нового тренера, ведь не каждый специалист рискнет принять команду без возможности ее усиления по своему усмотрению.

Поможет ли данная ситуация Челси Динамо? Вряд ли. Учитывая не слишком удачную ситуацию в чемпионате Англии, победа в Лиге Европы является для лондонцев еще одним вариантом квалификации в ЛЧ, а это солидная мотивация для любого клуба. Кроме того, действующие игроки "синих" несомненно захотят доказать свою профпригодность, продемонстрировав боссам, что жизнь существует и в условиях трансферного запрета. Ситуация с наказанием ФИФА – дело руководства Челси и юристов клуба, а игроки и тренерский штаб должны заниматься своей непосредственной работой.

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