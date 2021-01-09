Дортмунд перед Рождеством попал в яму, потерял много очков и отстал от лидеров. Увольнение Люсьена Фавра не слишком помогло – игровые проблемы остались. Лейпциг в этом сезоне более стабилен, имея лучшую оборону в Бундеслиге. Сегодня Юлиан Нагельсманн решил сыграть с тремя центрбеками, которые должны были сдержать ловкую атаку в составе Холанда, Санчо, Ройса и Рейны.

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Впрочем, эта четверка долгое время оставалась в тени – к ним банально не доходил мяч. Лейпциг полностью закрыл Боруссию на ее половине. Хозяева для прессинга переходили на 4-1-3-2 и очень эффективно ограничивали сопернику варианты развития атаки. "Шмели" пытались выходить через фланги, но и там, и в центре проигрывали всю борьбу.

Так выглядела карта встреч гостей с мячом к середине первого тайма – ни однго перехода в финальную треть, об ударах речь даже не шла. Холанд бродил отрезанным от команды.

На противоположном конце поля ударов также совсем не было, однако Лейпциг наседал на чужие ворота. Острота исходила в основном от Анхелиньо, который на фланге терроризировал слабого Менье и часто исполнял кроссы в штрафную (они не находили адресатов).

Ближе к перерыву Боруссия немного набрала солидности, организовала несколько атак, попыталась включить высокий прессинг. Выглядело это все очень неубедительно, не хватало наработанных паттернов, но хотя бы исчезло ощущение, что Бурки вот-вот вытащит мяч из сетки.

Первый тайм так и завершился нулями и подарил три удара на две команды – суммарный xG составил микроскопические 0,09. Компенсация за предыдущие огненные матчи в туре?

Второй тайм был совсем другим. Сразу после перерыва Боруссия подорвалась – прессинг стал более резким, организованным и действенным. Санчо создал момент для Ройса, а затем хорошо подал с углового на голову Джану. Гости наконец-то нанесли первый удар. А на 55-й минуте Дортмунд открыл счет, когда Холанд и Ройс классно разогнали атаку, а капитан пяткой вывел Санчо на пустые ворота!

У "шмелей" внезапно начали проходить быстрые комбинации, которые завершались опасными ударами Геррейро и Холанда (один из выстрелов Эрлинга пришелся в перекладину). Оборона Лейпцига не успевала реагировать на такую ​​динамику, а атака саксонцев поникла. В стартовые 20 минут второго тайма Боруссия просто смела соперника – 7:0 по ударам.

Юлиан Нагельсманн попытался разбудить команду сменой схемы (переход на 4-4-2) и заменами, но ничего не изменилось. Ольмо мог вернуть Лейпциг в игру, но, выйдя на ударную позицию, попал в штангу. Дортмунд почувствовал уверенность – уменьшилось количество ошибок, мяч ходил быстрее.

Второй гол Боруссии стал логическим следствием событий на поле. Холанд собрал на себя четырех соперников, освободил зоны для партнеров и побежал завершать атаку. Геррейро в штрафной элегантно откинул пятой на Санчо, англичанин навесил на дальнюю штангу, а Холанд выиграл второй этаж. 0:2 в пользу Дортмунда!

Эрлинг раз за разом выходил на ударную позицию и воспользовался шансом оформить дубль. Геррейро и Ройс перехватили мяч и прекрасно прошли до штрафной, после чего капитан покатил на Холанда – норвежец переиграл голкипера. Серлот под занавес встречи с передачи Анхелиньо забил гол престижа. Лейпциг упустил шанс возглавить Бундеслигу и остался вторым – 31 очко. Боруссия набрала 28 баллов и сократила отставание от лидера до 5 пунктов.

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