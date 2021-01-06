Одним из ключевых критериев является возраст игрока и срок действующего контракта, поэтому отдельные звезды получили сенсационно низкие позиции.

Пеле одной публикацией в Instagram унизил достижения Месси и Роналду

Сразу бросается в глаза смена лидера. Килиан Мбаппе из-за "короткого" соглашения с ПСЖ (до лета 2022-го) свалился с первой строчки на пятую (149,4 млн евро). На вершине теперь звезда Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, которого оценили в 165,6 млн. В пятерку также попали Эрлинг Холанд (152 млн), Трент Александер-Арнольд (151,6 млн) и Бруну Фернандеш (151,1 млн).

Лионель Месси через 5 месяцев станет свободным агентом, но все-таки заполз в топ-100 – 54 млн и 97 строчка. Старшему на два года Криштиану Роналду повезло меньше – 47 млн ​​и только 131 место. CIES обновляет свой рейтинг каждые полгода, поэтому больших изменений следует ожидать и в следующем списке.

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