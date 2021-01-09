Дортмунд перед Різдвом потрапив у яму, втратив багато очок і відстав від лідерів. Звільнення Люсьєна Фавра не надто допомогло – ігрові проблеми залишилися. Лейпциг у цьому сезоні стабільніший, маючи найкращу оборону в Бундеслізі. Сьогодні Юліан Нагельсманн вирішив зіграти з трьома центрбеками, які мали стримати спритну атаку в складі Холанда, Санчо, Ройса та Рейни.

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Втім, ця четвірка довгий час залишалася в тіні – до них банально не доходив м'яч. Лейпциг повністю замкнув Борусію на її половині. Господарі для пресингу переходили на 4-1-3-2 та дуже ефективно перекривали супернику варіанти розвитку атаки. "Джмелі" намагалися виходити через фланги, але і там, і в центрі програвали всю боротьбу.

Так виглядала карта дотиків гостями до м'яча до середини першого тайму – жодного переходу в фінальну третину, про удари мови навіть не було. Холанд бродив відрізаним від команди.

На протилежному кінці поля ударів також не було взагалі, однак Лейпциг насідав на чужі ворота. Гострота йшла в основному від Анхеліньо, який на фланзі тероризував слабкого Меньє та часто виконував кроси у штрафний майданчик (вони не знаходили адресатів).

Ближче до перерви Борусія трішки набрала солідності, організувала кілька атак, спробувала увімкнути високий пресинг. Виглядало це все дуже непереконливо, бракувало напрацьованих патернів, але хоча б зникло відчуття, що Буркі от-от витягне м'яч з сітки.

Перший тайм так і завершився нулями та подарував три удари на дві команди – сумарний xG склав мікроскопічні 0,09. Компенсація за попередні вогняні матчі в турі?

Другий тайм був зовсім іншим. Відразу по перерві Борусія підірвалася – пресинг став різкішим, організованішим і дієвішим. Санчо створив момент для Ройса, а потім добре подав з кутового на голову Джану. Гості нарешті завдали першого удару. А на 55-й хвилині Дортмунд відкрив рахунок, коли Холанд і Ройс класно розігнали атаку, а капітан п'ятою вивів Санчо на порожні ворота!

У "джмелів" раптово почали проходити швидкі комбінації, які завершувалися небезпечними ударами Геррейро та Холанда (один з пострілів Ерлінга прийшовся на поперечину). Оборона Лейпцига не встигала реагувати на таку динаміку, а атака саксонців знітилася. У стартові 20 хвилин другого тайму Борусія просто змела суперника – 7:0 за ударами.

Юліан Нагельсманн спробував розбудити команду зміною схеми (перехід на 4-4-2) та замінами, однак нічого не змінилося. Ольмо міг повернути Лейпциг у гру, але, вийшовши на ударну позицію, влучив у стійку. Дортмунд відчув впевненість – зменшилася кількість помилок, м'яч ходив швидше.

Другий гол Борусії став логічним наслідком подій на полі. Холанд зібрав на себе чотирьох суперників, звільнив зони для партнерів і побіг завершувати атаку. Геррейро в штрафному елегантно відкинув п'ятою на Санчо, англієць навісив на дальню стійку, а Холанд виграв другий поверх. 0:2 на користь Дортмунда!

Ерлінг раз по раз виходив на ударну позицію та скористався шансом оформити дубль. Геррейро та Ройс перехопили м'яч і чудово пройшли до штрафного, після чого капітан покотив на Холанда – норвежець переграв голкіпера. Сьорлот під завісу зустрічі з передачі Анхеліньо забив гол престижу. Лейпциг втратив шанс очолити Бундеслігу та залишився другим – 31 очко. Борусія набрала 28 балів і скоротила відставання від лідера до 5 пунктів.

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