Гладбах засиял в Лиге чемпионов, выиграв сложную группу Шахтера, однако на внутренней арене плотный график сказался – лишь седьмое место. Бавария же традиционно лидирует в Бундеслиге, хотя сбавила обороты по сравнению с летом прошлого года. Боруссия М против Баварии – это классика немецкого футбола. Фаворитизм мюнхенцев не поддался никаким сомнениям, но интриги добавляло то, что в предыдущих сезонах Гладбах обыгрывал бессменного чемпиона.

Как Гладбах достигает успеха

Обе команды имели кадровые потери. Марко Розе не рассчитывал на французскую пару форвардов Плеа-Тюрам, а Ханси Флик должен был обойтись без Гнабри. Впрочем, тренеры выставили очень боевые составы. У Баварии в центре поля наконец-то собралась сильнейшая связка Киммих-Горетцка, тогда как в стартовый состав Боруссии вернулись Бенсебайни и Закария.

Старт встречи не подарил яркого футбола. Бавария контролировала мяч на своей половине, а Гладбах грамотно сдерживал соперника плотным средним блоком. Развлекать публику пришлось Нойеру – Ману шел в дриблинг и эффектно вылетал на перехваты. Гости оставались без моментов, пока Нойхаус не сделал им подарок, задев мяч рукой в ​​штрафной площади. Идиотский поступок, для которого не было предпосылок. Левандовски безошибочно исполнил приговор с 11-метровой отметки.

Полумоменты у Баварии возникали вследствие контрпрессинга. Именно так пришел второй гол в ворота Зоммера. Горетцка перехватил мяч в центре поля, обыгрался с Сане и разрядил издалека пушку! Были подозрения, что Леон сыграл рукой, но арбитры заверили, что гол забит законно. "Ротен" впервые с октября не пропустили первыми в Бундеслиге и выдали мощный дебют, однако дальше на мюнхенцев ждало серьезное испытание.

Боруссия М включила высокий прессинг и успела отыграться еще до перерыва. Правый фланг Баварии провалился под давлением, хозяева отобрали мяч, Штиндль вырезал гениальный пас на Хофманна, а Йонас расстрелял ворота. "Жеребцы" начали терроризировать высокую мюнхенскую оборону забросами из глубины. Пару раз Бавария отбилась, но Штиндль все же нашел эпизод для второго роскошного ассиста. Капитан Боруссии вывел Хофманна один на один с Нойером – Йонас оформил дубль. Лайнсмен зафиксировал несуществующий офсайд, однако VAR помог восстановить справедливость.

А сразу после перерыва Боруссия вышла вперед. Правый фланг Баварии вновь провалился – Зюле и Павар ошиблись во время розыгрыша мяча. Хофманн к двум голам добавил в свой актив результативную передачу, найдя пасом Нойхауса. Уступая в счете, гости усилили давление на чужие владения. Впрочем, создать качественный момент никак не могли – все сводилось к дальним ударам Киммиха, Левандовски и Сане.

Ханси Флик в попытках усилить атаку выпустил Комана вместо ужасного Дугласа Косты. Француз добавил активности и креатива, создал пару шансов Левандовски, но спасти матч не сумел. Бавария провела концовку поединка с мячом в атаках, но отыграться не удалось. В решающий момент Гинтер остановил мяч на линии ворот. Боруссия красиво отстояла победу, набрала 24 очка и приблизилась к топ-4. Бавария осталась на вершине Бундеслиги, однако завтра Лейпциг может ее обойти.

Катастрофический матч провела оборона Мюнхена. Как только Боруссия включила высокий прессинг, защита Баварии шокировала страшными ошибками, напоминая порой беспомощный Шахтер в матчах Лиги чемпионов против "жеребцов". О передачах за спину, как действенный прием против Баварии, написан не один текст. Впрочем, это не единственное уязвимое место рекордмайстера. Нойер опять творит чудеса, но впервые в карьере пропускает в 10 матчах Бундеслиги подряд. В этом сезоне только Хоффенхайм, Шальке и Майнц пропустили больше за Баварию. Дикая статистика.

Алаба заметно сдал, а эпопея с новым контрактом лишь усилила негатив от фанов. Зюле выглядел сегодня очень неповоротливым и медленным – как на мяче, так и без мяча. Слабо сыграл Дэвис – почему Лукас Эрнандес, который прекрасно себя зарекомендовал, сидит в запасе?! А настоящая катастрофа это Павар. Французского защитника критиковал перед матчем даже главный тренер, но Флик не имеет достойного варианта на замену. У Бенжамен нет конкурентов (Сарр разочаровал, Киммих нужен в полузащите), поэтому его спад очень больно ударил по команде.

Боруссия – Шахтер: Швейцария дважды бьет Украину – Пятов гонится за россиянином, 0:10 приговора Каштру, кошмар сборной