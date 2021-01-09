Дортмундская Боруссия на выезде разбила РБ Лейпциг в рамках 15 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – Боруссия Д на "Футбол 24".

Команды провели не слишком интересный первый тайм, однако во второй половине Боруссия более активно включилась в игру и начала разрывать соперника. Первый гол организовали Холанд, Ройс и Санчо: первый протащил мяч по правому флангу к штрафной и отдал в центр, Марко продолжил, а Джейдон расстрелял ближний угол.

Боруссия Д перевернула центральный матч уик-энда и разбила РБ Лейпциг – Санчо и Холланд вновь сияют

Чуть позже отличился Холанд – Санчо классным забросом нашел голову норвежца. Третий гол в поединке также в активе Эрлинга, которому блестяще ассистировал Ройс – форвард обошел голкипера и закатил мяч в пустые ворота. РБ Лейпциг один мяч отыграл усилиями Сорлота.

Таким образом, Боруссия Д набрала 28 очков и поднялась на 4 место, РБ Лейпциг с 31 пунктом остался вторым.