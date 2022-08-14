В воскресенье в чемпионате Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 1-й тур

Лацио – Болонья – 2:1

Голы: Де Сильвестри, 68 (аг.), Иммобиле, 79 – Арнаутович, 38 (п.)

Удаления: Машимиану, 6 (Лацио, красная карточка) – Сумаоро, 45+2 (Болонья, вторая желтая карточка)

Фиорентина – Кремонезе – 3:2

Голы: Бонавентура, 17, Йович, 34, Мандрагора, 90+5 – Окереке, 19, Бьянкетти, 68

Удаление: Эскаланте, 44 (Кремонезе, красная карточка)

Салернитана – Рома – начало матча в 21:45

Специя – Эмполи – начало матча в 21:45

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Лацио в матче с Болоньей осталось в меньшинстве уже на шестой минуте: голкипер сыграл рукой за пределами вратарской и получил красную карточку. Де Сильвестри в середине тайма решил проверить реакцию появившегося в рамке Проведеля – Иван не позволил "россоблю" повести в счете. Однако на перерыв римляне ушли уступая – Арнаутович с пенальти реализовал численное большинство. Более того, Сумаоро перед отдыхом умудрился в течение 4 минут заработать два "горчичника" и второй тайм команды начали в равных составах.

В середине второго тайма Де Сильвестри оформил автогол – мяч предательски срикошетил в сетку после удара Лаццари. Вскоре Иммобиле вывел Лацио вперед, пробив в упор между ног голкипера Болоньи. В конце концов, хозяевам удалось довести матч до победы и завоевать первые три очка.

Йович должен был выводить Фиорентину вперед уже на 13-й минуте, однако кипер Кремонезе потянул удар из-под перекладины. "Фиалки" наращивали темп и их преимущество над соперником наконец-то вылилось в гол. Праздновать, однако, пришлось не долго: уже в следующей атаке гости сумели сравнять. В середине тайма Йович все-таки забил: феноменальная диагональ через полполя, пас на Луку в район одиннадцатиметровой отметки и серб в окружении двух соперников сумел развернуться и метко пробить. За минуту до перерыва Эскаланте "благодаря" грязному подкату оставил Кремонезе в меньшинстве.

Численное меньшинство не помешало новичку Серии А сравнять на экваторе второй сорокапятиминутки – после навеса с углового Бьянкетти буквально затолкал сферу за линию ворот. Сарри бросил в бой Додо и тот помог организовать победный гол. Уже в добавленное время кипер Кремонезе пошел на перехват после навеса Мандрагоры на дальнюю штангу, но не удержался и свалился вместе с мячом за линию. Более чем досадное поражение дебютанта.

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