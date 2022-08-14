Вратарь "орлов" Луиш Машимиану надолго запомнит свой дебют за новую команду, хотя хотел бы забыть его как можно скорее.

В первом туре Серии А-2022/23 Лацио принимает Болонью на Олимпико. Старт поединка сложился не слишком удачно для команды Маурицио Сарри.

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Главным виновником этого стал вратарь Луиш Машимиану, который вышел на перехват и забрал мяч в руки за пределами штрафной площадки. Арбитр после просмотра видеоповтора показал 23-летнему киперу красную карточку. Шла только шестая минута игры. Это самое быстрое удаление футболиста в дебютном для него матче Серии А с сезона 1994/95.

Португалец стал игроком Лацио в июле этого года, перейдя из Гранады за 10 миллионов евро. Матч против Болоньи стал для него официальным дебютом в новой команде.