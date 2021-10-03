Раздевалке "блаугранас" откровенно не понравилось отношение нидерландца к молодому полузащитнику Нико Гонсалесу, информирует AS.

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Куман сделал 19-летнего парня чуть ли не главным виновником поражения от Атлетико (0:2). Тренер заменил Нико уже в перерыве, а после матча назвал его ответственным за первый пропущенный гол. Команда поддержала игрока, который делает первые шаги на взрослом уровне. Зато и без того неидеальные отношения с Куманом испортились еще больше.

Напомним, что сейчас Барселона занимает девятое место Примеры, а в Лиге чемпионов потерпела разгромные поражения от Баварии и Бенфики по 0:3.

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