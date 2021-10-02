Барселона ужасно стартовала в новом сезоне. За первые шесть туров Ла Лиги "блаугранас" выиграли только три раза, разделив очки с Кадисом, Гранадой и Атлетиком, а в ЛЧ команда потерпела разгромы от Баварии и Бенфики, ни разу не попав в створ. Матч против Атлетико в чемпионате изначально рассматривался как последний шанс Кумана сохранить работу, однако уже после выноса в Лиссабоне в СМИ начали писать, что судьба Рональда решена.

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Тем не менее, цепляться за результат в Мадриде было жизненно необходимо, ведь каталонцы шли на восьмой позиции, однако до топ-4 не хватало всего двух зачетных баллов. "Матрасники" же получили прекрасную возможность вырваться на второе место, догнав Реал на вершине турнирной таблицы. Под такую ​​задачу Диего Симеоне бросил в бой Суареса, а вот Гризманна он оставил в запасе.

Матч начался так, как и ожидалось. Барселона захватила контроль над мячом и комбинировала в центральной части поля, а Атлетико закрывался на своей трети, навязывал кучу единоборств и бежал в контратаки. Кроме того, "кольчонерос" агрессивно прессинговали гостей.

Футбол подопечных Диего Симеоне в первые 20 минут был эффективным, ведь "благранас" не создали ни одного момента – мадридцы же имели два острых удара в исполнении Лемара и Фелиша. В обоих случаях мяч прошел рядом с ближней штангой. Особенно опасным был удар Жоау, ведь ему предшествовала потеря мяча со стороны Мингесы и классная комбинация с Лемаром в штрафной.

На 21-й минуте Феррейра Карраско едва не закрутил мяч со стандарта за шиворот тер Штегену. Барселона пыталась качественно отвечать, нагружая чужую половину поля футболистами, однако именно на этом гости и погорели. На 23-й минуте Фелиш выскочил в прорыв через левый фланг и скомбинировал с Суаресом перед штрафной – Луис перевел мяч в касание под врывание Лемара, а тот, оказавшись перед тер Штегеном, пробил в дальнюю девятку. 1:0! Пике и Бускетс долго что-то выговаривали друг другу за провал, а Депай кричал на всех партнеров.

Пропущенный гол заставил Барселону проснуться. На 27-й минуте заброс на Фрэнки де Йонга завершился неудачным выносом на линию штрафной, откуда мощно пробил Коутинью – мяч прошел рядом с левой штангой! На 30-й же Филиппе выполнил диагональ на левый край штрафной, а Депай головой выполнил скидку вдоль вратарской. Фрэнки летел на замыкание, но не дотянулся до мяча!

Правда, между этими эпизодами Атлетико мог удвоить преимущество в счете, причем атака оказалась практически зеркальной к голевой: Фелиш при смещении Карраско создал треугольник перед штрафной площадкой, получил пас от Янника и в касание запустил пас в штрафную на Суареса – Луис вывалился один на один с тер Штегеном и покатил в правый нижний. Немного неточно!

После этого ход встречи выровнялся. На поле почти ничего не происходило. Казалось, что на перерыв команды отправятся при минимальном преимуществе Атлетико, однако ужасные провалы на правом фланге обороны Барсы не позволили каталонцам отскочить. На 44-й минуте удачный отбор мадридцев привел к контратаке 2-в-1, в завершении которой Лемар выполнил шикарный черпачок через Пике на Суареса – Луис получил пас, сделал несколько касаний и пробросил мяч мимо тер Штегена. 2:0! Уругваец показательно не праздновал, но потроллил Кумана.

После перерыва на поле вышли два свежих футболиста – Диего Симеоне вместо Эрмосо выпустил Триппьера, а Альфред Схрьодер по телефонным рекомендациям дисквалифицированного Кумана бросил в бой Серхи Роберто (Гонсалес сел на "банку"). Эти перестановки сильно успокоили игру. В первые 15 минут второго тайма болельщики не увидели ни одного интересного момента.

В середине второго тайма стало несколько интереснее. Барселона доминировала в работе с мячом и едва не забила на 60-й минуте в результате перехвата от Гави и контратаки 3-в-2 – в ее завершении юный хавбек выкатил передачу на левый край штрафной под выход Коутинью один на один. Филиппе сблизился с Облаком и мощно пробил, однако Ян поймал мяч! Еще через четыре минуты бразилец отправился на скамейку, а спасать Барсу от поражения вышел Фати. На 71-й минуте Ансу доверили перспективный стандарт, но юноша запустил сферу на верхние ряды трибун.

Атлетико через несколько минут до этого эпизода мог устроить разгром: Суарес получил передачу от Фелиша, ворвался на левый фланг штрафной и выкатил мяч на линию под выстрел Жоау – впрочем, португалец пробил точно в руки голкиперу. На 72-й же минуте эта парочка отправилась отдыхать, а вместо них на поле вышли Гризманн и Корреа. Еще через две минуты оба могли "похоронить" Барсу, вылетев в контратаку 2-в-1, однако Антуан запорол ее неудачным пасом на Анхеля.

Атлетико в последние 15 минут в текущем сезоне голов еще не пропускал. Барселоне необходимо было сломать традицию, поэтому на поле вышли Рики Пуч и Люк де Йонг. Диего Симеоне быстро парировал этот ход каталонцев, выпустив Лоди и Фелипе и перестроившись на схему 5-4-1. Мадридцы отошли на свою половину и оберегали победный счет, ничего не позволяя каталонцам. "Блаугранас" катали мяч без обострения – до 90-й минуты в их активе был только удар Депая со стандарта по воробьям.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Атлетико. "Матрасники" набрали 17 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице. Столько же зачетных баллов у Реала – лидера чемпионата. Барселона, имея в активе 12 зачетных баллов, опустилась на девятую строчку, однако Бетис завтра может опустить каталонцев еще ниже.

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