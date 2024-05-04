Реал будет принимать Кадис в 34-м туре Ла Лиги 2023/24. Стартовые составы и ссылка на трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Реал – Кадис начнется в 17:15 по киевскому времени. Игру можно посмотреть вживую на MEGOGO. За основными событиями также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

Лунин громит Куртуа в битве за Лигу чемпионов – фанаты Реала сделали однозначный выбор

Карло Анчелотти провел грандиозную ротацию после первого полуфинала ЛЧ против Баварии – 10 замен! Место в старте Реала сохранил лишь защитник Начо. Тренера мадридцев не волнует бомбардирская гонка Ла Лиги, где Беллингем теряет шансы догнать Довбика. Об отсутствии Андрея Лунина предупреждали заранее. Тибо Куртуа впервые сыграет в сезоне после двух травм коленей.

Стартовый состав Реала: