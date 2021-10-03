Рональд Куман получил еще несколько шансов доказать свою способность вывести Барселону из кризиса.

Нидерландец после международной паузы получит еще три матча для исправления ситуации, утверждает AS. Это поединок с Динамо в ЛЧ (20 октября), а также два матча в чемпионате – с Валенсией (17 октября) и домашнее Класико против Реала (24 октября).

Атлетико уверенно победил Барселону и догнал Реал на вершине Ла Лиги – Суарес отправил "блаугранас" на 9-ю позицию

Еще перед матчем против Атлетико (0:2) Жоан Лапорта заверил, что не будет увольнять Кумана, однако это вовсе не следствие безграничного доверия. Президент Барселоны так и не смог пригласить достойного кандидата на замену, поэтому взял себе "дополнительное время" для поисков. Фигура Кумана остается довольно удобной для Лапорты, поскольку все провалы нидерландца можно списать на предшественника, который его привел – Бартомеу.

Изысканные коктейли на основе премиальной Żubrówka Czarna – идеальное дополнение к матчам Лиги чемпионов! Узнать больше о Zubrowka Czarna и коктейлях здесь.

Напомним, что сейчас Барселона занимает девятое место Примеры, а в Лиге чемпионов потерпела разгромные поражения от Баварии и Бенфики по 0:3.

"Треба зніматися з єврокубків": Динамо проти найслабшої Барси за 20 років – Кумана принижують навіть свої, новий тренер