Роздягальні "блаугранас" відверто не сподобалось ставлення нідерландця до молодого півзахисника Ніко Гонсалеса, інформує AS.

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Куман зробив 19-річного хлопця ледь не головним винуватцем поразки від Атлетіко (0:2). Тренер замінив Ніко вже у перерві, а після матчу назвав його відповідальним за перший пропущений гол. Команда підтримала гравця, який робить перші кроки на дорослому рівні. Натомість і без того неідеальні стосунки з Куманом зіпсувалися ще більше.

Нагадаємо, що зараз Барселона посідає дев'яту сходинку Прімери, а в Лізі чемпіонів зазнала розгромних поразок від Баварії та Бенфіки по 0:3.

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