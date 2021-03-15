Наставник "блаугранас" Рональд Куман лично заинтересован в подписании центрбека провансальцев, утверждает Todofichajes.

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Камара якобы стал приоритетной целью Барсы на летнее трансферное окно. Защитник имеет действующий до лета 2022-го контракт с Марселем и уже отказался от продолжения сотрудничества с Олимпиком. В разговоре с руководством французского гранда он высказал пожелание покинуть Велодром после сезона 2020/21.

В нынешней кампании Бубакар Камара провел 35 матчей во всех турнирах. Ранее им активно интересовались Бавария и Манчестер Сити.

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