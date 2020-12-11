Лидер марсельского Олимпика Бубакар Камара получил возможность перебраться в чемпионат Германии. Интерес к нему проявляет мюнхенская Бавария.

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Бавария запланировала трансфер Камара на лето. Опорник Марселя находится на радаре мюнхенцев на протяжении длительного времени. Потенциальный переход мог состояться в этом году, но скаутский отдел Баварии решил проследить за прогрессом Камара в сезоне 2020/21.

Ранее интерес к нему активно проявлял Манчестер Сити. Универсализм воспитанника Олимпика делает его подписания сверхактуальным из-за вероятного ухода Алабы, Мартинеса и Боатенга.

В нынешней кампании Бубакар Камара провел 16 матчей во всех турнирах.

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