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Камара нібито став пріоритетною ціллю Барси на літнє трансферне вікно. Оборонець має чинний до літа 2022-го контракт із Марселем і вже відмовився від продовження співпраці з Олімпіком. У розмові з керівництвом французького гранда він висловив побажання покинути Велодром після сезону 2020/21.

У нинішній кампанії Бубакар Камара провів 35 матчів у всіх турнірах. Раніше ним активно цікавилися Баварія і Манчестер Сіті.

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