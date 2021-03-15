Куман налаштований підписати лідера Марселя – на нього полювали Баварія і Манчестер Сіті
Оборонець марсельського Олімпіка Бубакар Камара потрапив до сфери зацікавлень іспанської Барселони.
Керманич "блаугранас" Рональд Куман особисто зацікавлений у підписанні центрбека провансальців, стверджує Todofichajes.
Іспанія назвала склад на старт відбору до ЧС-2022 – дебютант з Барселони та кілька несподіванок
Камара нібито став пріоритетною ціллю Барси на літнє трансферне вікно. Оборонець має чинний до літа 2022-го контракт із Марселем і вже відмовився від продовження співпраці з Олімпіком. У розмові з керівництвом французького гранда він висловив побажання покинути Велодром після сезону 2020/21.
У нинішній кампанії Бубакар Камара провів 35 матчів у всіх турнірах. Раніше ним активно цікавилися Баварія і Манчестер Сіті.
Революція в Барселоні: Лапорта проганяє 8 гравців з кількома зірками – трансферна бомба і майбутнє Мессі