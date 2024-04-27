Реал Мадрид обыграл Реал Сосьедад (1:0) в рамках 33-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Карло Анчелотти дал лидерам немного отдохнуть, но ближайший резерв не подвел. Единственный гол в матче забил Арда Гюлер. Интересно, что Реал выиграл матч Ла Лиги, нанеся лишь 5 ударов по воротам соперника. Это наименьший показатель Мадрида, с тех пор как Opta собирает статистику.

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Благодаря этой победе "сливочные" сохранили свое преимущество над конкурентами на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании. Реал Сосьедад остался на шестом месте, потеряв реальные шансы попасть в зону ЛЧ.