Главный тренер сборной Испании Луис Энрике определился с перечнем игроков, которые начнут квалификацию на чемпионат мира в Катаре.

На мартовские матчи специалист вызвал в национальную команду 24 футболиста. Среди них дебютанты. В частности Педри и Брайан Хиль. В то же время Энрике удивил отсутствием Серхио Регилона и Марио Эрмосо. Добавим, что Испании предстоит сыграть три поединка – против Греции (25 марта), Грузии (28) и Косово (31).

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Вратари: Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Роберт Санчес (брайтон), Унаи Симон (Атлетик)

Защитники: Педро Порро (Вальядолид), Эрик Гарсия (Манчестер Сити), Серхио Рамос (Реал), Диего Льоренте (Лидс), Иньиго Мартинес (Атлетик), Альба (Барселона), Гайя (Валенсия)

Полузащитники: Бускетс (Барселона), Родри (Манчестер Сити), Тьягу (Ливерпуль), Педри (Барселона), Маркос Льоренте (Атлетико), Каналес (Бетис), Коке (Атлетико), Фабиан (Наполи), Ольмо (РБ Лейпциг)

Нападающие: Морено (Вильярреал), Ферран Торрес (Манчестер Сити), Оярсабаль (Реал Сосьедад), Мората (Ювентус), Брайан Хиль (Эйбар)

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