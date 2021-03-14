Очередной провал в Лиге чемпионов провоцирует вторую волну кадровой революции на Камп Ноу. Это означает, что летом Барса будет массово продавать. Фактически дюжина игроков окажется на трансферном рынке. "Блаугранас" нужен топовый форвард, кандидатура Эрлинга Холланд больше всего возбуждает каталонских болельщиков, однако высокая стоимость норвежца (почти 100 млн евро, учитывая комиссию для Райола и его отца) не оставляет выбора Лапорте. Новоизбранный президент хочет избавиться нескольких звезд, пишет Diario SPORT.

Лишь 5-6 игроков могут спать спокойно: Месси, которого еще придется убеждать под давлением ПСЖ, тер Штеген, Де Йонг, Педро, возможно, Дембеле. Четкий месседж руководства – неприкосновенность кантеры. То есть, Ансуи или Мориба станут ключевыми фигурами нового проекта, хотя за обоих уже сейчас можно получить более 200 млн евро.

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Кто находится в зоне риска? Прежде всего те, что много зарабатывают, но не прогрессируют. Гризманн и Коутиньо возглавляют "черный список" Лапорты. Бразилец вряд ли снова оденет сине-грантовую футболку даже после возвращения из лазарета. Все очень просто – Барса больше не собирается платить Ливерпулю за его трансфер. Очередные 10 матчей – это автоматическое пополнение банковского счета мерсисайдцев на 20 миллионов.

Если Коутиньо сам склоняется к уходу, то ситуация Гризманна – более сложная. Он хорошо влился в коллектив и не собирается паковать чемоданы. Говорят, что убеждать француза будет сам Матеу Алемани, бывший спортдир Валенсии, который в администрации Лапорты будет выполнять похожую роль, однако с более широкими полномочиями. Да, потенциальный трансфер экс-звезды Атлетико в условиях пандемии не гарантирует серьезных заработков, Барса надеется компенсировать хотя бы 50-60 миллионов.

Фирпо, Брейтвейт, Нето, Умтити, Пьянич и валидольный Лангле также не имеют будущего на Камп Ноу. Всех, конечно, продать не получится, наиболее оптимистичный вариант – уход французского чемпиона мира и боснийского хавбека, которые неоправданно много зарабатывают (6 и 7 млн ​​евро соответственно). Интересно, что Клеман заскочил в последний вагон "неудачников". Один из ключевых исполнителей Барсы в прошлом сезоне похоронил себя многочисленными фейлами вроде пенальти с Кадисом или ПСЖ.

Далее – о первых ласточках нового проекта. Учитывая катастрофическую ситуацию с долгами, которые перевалили за 1 млрд евро, Лапорта пристально мониторит рынок свободных агентов. Барса давно согласовала контракт с центрбэком Манчестер Сити Эриком Гарсией, его кейс (школа Пепа, ценности Ла Масии) устраивает всех, зато другие кандидаты – вызывают немало дискуссий.

Действующий президент еще перед выборами договорился с агентами Агуэро, тогда как Рональд Куман хочет пригласить Депая – более молодого и более универсального. В то же время, приход одного из этих форвардов не исключает трансфер Холланда. Киллер Боруссии – абсолютный приоритет каталонского гранда, отмечает Mundo Deportivo. Среди конкурентов – Мадрид, Челси, Манчестер Сити, МЮ, Ливерпуль и Ювентус.

Тот же Куман хотел бы пригласить Вейналдума, у которого заканчивается контракт с Ливерпулем. Тренеру нужен сильный разрушитель. Бускетс не справляется, хотя ассистент нидерландского специалиста Альфред Шредер его хвалит: "Он прекрасно понимает суть футбола". 32-летний испанец вроде бы соглашается на второстепенную роль. Сейчас все зависит от воспитанника Фейеноорда, который то уходит, то остается.

Трансферная кампания Лапорты – ключ к будущему Месси. Аргентинец не подпишет новый контракт без конкретных шагов президента по усилению. Большинство новичков, скорее всего, будут объявлены до старта Евро-2020 и Копа Америка. Лео получит проект, а затем – возьмет время на размышление. Еще одно горячее лето на Кам Ноу.

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