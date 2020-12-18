Нападающий львовской команды Николай Кухаревич сделал фото с потенциальным соперником в чемпионате Бельгии – украинцем Романом Яремчуком.

Форвард львовского Руха Николай Кухаревич, который накануне прошел медосмотр в Андерлехте, снова взволновал сердца болельщиков.

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Фотография 19-летнего бомбардира вместе с нападающим сборной Украины и бельгийского Гента Романом Яремчуком была опубликована на официальной странице ФК Рух в социальной сети Instagram.

Напомним, ранее президент клуба Григорий Козловский заявил, что Кухаревич, скорее всего, перейдет в Андерлехт летом – вторую часть сезона он проведет в Рухе, чтобы помочь команде Ивана Федыка в чемпионате Украины.

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