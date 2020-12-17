Бельгийский Андерлехт настроен подписать Николая Кухаревича, который выступает за львовский Рух и молодежную сборную Украины. Нападающий уже ознакомился с клубной базой и посетил матч чемпионата Бельгии.

Как известно, бельгийский гранд следит за выступлениями 19-летнего форварда, который привлек внимание нескольких европейских клубов. Скауты Андерлехта уже посетили матч 13 тура чемпионата Украины Рух – СК-Днепр-1, в котором Николай Кухаревич отличился дебютным голом за львовскую команду в Премьер-лиге. Позже журналист Игорь Цыганык заявил, что Рух и Андерлехт уже согласовали переход молодого нападающего, которому осталось только пройти медобследование в Брюсселе.

Андерлехт подпишет таланта Руха, – Цыганык

Бельгийские источники утверждают, что Андерлехт действительно заинтересован в подписании Кухаревича, но рассматривает вариант с украинским нападающим только на следующий сезон. Даже в случае подписания контракта украинец доиграет чемпионат в своем нынешнем клубе. По мнению бельгийских селекционеров, форвард Руха является еще достаточно сырым футболистом для переезда в Андерлехт уже в зимнее трансферное окно. Местные издания обращают внимание на низкую результативность Кухаревича (1 гол в 12 матчах УПЛ), но указывают на отличную статистику футболиста в молодежной сборной Украины (3 гола в двух матчах). Андерлехт видит в нем серьезный потенциал за небольшие деньги, как для нынешних рыночных реалий.

В Брюсселе считают, что Николай может стать "новым Романом Яремчуком", поскольку его стиль игры напоминает нападающего сборной Украины. Несмотря на высокий рост, Николай довольно быстрым и техничным футболистом – именно это импонирует Андерлехту. Как и цена Кухаревича, трансфер которого оценивается максимум в 100 тысяч евро, несмотря на контракт до конца 2024 года, утверждает бельгийское издание nieuwsblad.

Этот же ресурс сообщил, что украинец уже несколько дней находится в Брюсселе. Кухаревич посетил поединок "пурпурно-белых" против Остенде (2:1), а также осмотрел Нирпеде – тренировочную базу столичной команды. О прохождении нападающим любых медицинских тестов информации пока нет.

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К слову, кроме Кухаревича, "пурпурно-белые" рассматривают и другие варианты усиления. В частности, Андерлехт хочет сохранить Лукаса Нмечу – нападающего Манчестер Сити, который выступает в Брюсселе на правах аренды и забил уже 9 голов в 14 матчах чемпионата Бельгии. Брюссельский клуб не обладает большим трансферным бюджетом и не может себе позволить выкуп игрока, но надеется арендовать Нмечу и на следующий сезон. Правда, Андерлехт понимает, что это будет крайне сложно, поскольку контракт 22-летнего немца с "горожанами" действует до лета 2021-го, а результативность Нмечи может побудить Гвардиолу вернуть нападающего в Англию. Да и сам форвард может предпочесть более статусный вариант продолжения карьеры.

Напомним, недавно президент "желто-черных" Григорий Козловский похвастался наличием сразу трех предложений по Николаю Кухаревичу. Правда, названия клубов, которые интересуются форвардом молодежной сборной Украины, он не уточнил, лишь отметив, что все они представляют Бельгию.

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