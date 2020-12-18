"На последнем матче Руха были представители трех клубов – Зальцбурга, Андерлехта и Мехелена. Нам приятно, не договариваясь, люди приехали к нам, потому что их интересуют футболисты, которые есть у нас.

Кухаревич сомневается относительно перехода в Андерлехт из-за нефутбольной причины, – СМИ

Кухаревич уже прошел медосмотр в Бельгии, в Андерлехте. Скорее всего, он с лета перейдет в этот клуб. Мы его на полгода оставим, чтобы он помог Руху во втором круге. Мы верим в Николая. Ему 19 лет, он очень талантливый и перспективный футболист. Я верю, что он будет хорошим нападающим, который прославит наш клуб", – поделился Козловский в комментарии YouTube-канала Руха.

К слову, 19-летний Николай Кухаревич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате Украины, записав в свой актив 1 забитый мяч. В то же время, форвард ярко проявил себя в составе молодежной сборной Украины – Николай забил 3 гола в ноябрьских матчах отбора на чемпионат Европы U-21 против сверстников из Мальты и Северной Ирландии.