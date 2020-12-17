Николай Кухаревич уже прошел медосмотр в Андерлехте. Соответствующее видео опубликовал Footballhub в своем Twitter.

Отличный вариант за небольшие деньги – в Бельгии оценили перспективы Кухаревича, которого считают "новым Яремчуком"

Также известно, что юный игрок львовского Руха ранее посетил тренировочную базу команды и побывал на поединке с Остенде, который прошел 15 декабря. Пока других деталей о возможном трансфере нет.

К слову, 19-летний нападающий в нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате Украины, записав в свой актив 1 забитый мяч.

В то же время, Кухаревич ярко проявил себя в составе молодежной сборной Украины – нападающий забил 3 гола в ноябрьских матчах отбора на чемпионат Европы U-21 против сверстников из Мальты и Северной Ирландии. Обе встречи команда Руслана Ротаня выиграла.