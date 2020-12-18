Нападник львівської команди Микола Кухаревич зробив фото з потенційним суперником у чемпіонаті Бельгії – українцем Романом Яремчуком.

Форвард львівського Руха Микола Кухаревич, який напередодні пройшов медогляд у Андерлехті, знову схвилював серця вболівальників.

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Фотографію 19-річного бомбардира разом з нападником збірної України і бельгійського Гента Романом Яремчуком було опубліковано на офіційній сторінці ФК Рух у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, раніше президент клубу Григорій Козловський заявив, що Кухаревич, швидше за все, перейде в Андерлехт влітку – другу частину сезону він проведе в Русі, аби допомогти команді Івана Федика у чемпіонаті України.

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