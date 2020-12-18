"Заключил ли Кухаревич соглашение с Андерлехтом? Мне неизвестно. Я тоже слышал, что он прошел медосмотр, но большего пока сказать не могу. Это правда, я его официальный представитель. У меня документально зафиксировано сотрудничество с Кухаревичем. Причем как в УАФ, так и в Англии, он зарегистрирован компанией Panna Sports, которая является моим партнером. Однако, ни одного звонка относительно своего клиента от потенциальных покупателей я не получил.

Козловский отметил, когда Кухаревич может перейти в Андерлехт – на форварда охотились еще 2 клуба из Европы

На том же матче против СК Днепр-1 Кухаревича просматривали скауты не только Андерлехта, но и еще одного бельгийского клуба – Левена и представители австрийского Зальцбурга, которые перед игрой определенное время пообщались с Николаем в моем присутствии.

Проинформировал ли меня Рух, что игрок может перейти в Андерлехт? На данный момент нет. Другие предложения? Да. От того же Левена у меня на руках есть предложение относительно Кухаревича. Клуб Левен прислал предложение ФК Рух и мне лично. Это показывает уровень европейского клуба ведения переговоров. Однако не только от этого клуба есть интерес, но и от других", – поделился Зварыч в интервью Sport.ua.

К слову, 19-летний Николай Кухаревич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате Украины, записав в свой актив 1 забитый мяч. В то же время, форвард ярко проявил себя в составе молодежной сборной Украины – Николай забил 3 гола в ноябрьских матчах отбора на чемпионат Европы U-21 против сверстников из Мальты и Северной Ирландии.