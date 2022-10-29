Шотландия, Премьер-лига, 13-й тур

Хиберниан – Сент-Миррен – 3:0

Голы: Бойл, 45+4 (п.), Кухаревич, 63, Хендерсон, 67

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Хиберниан в матче 13-го тура принимал Сент-Миррен, который в шотландском первенстве опережал соперника и шел четвертым. Украинский форвард Николай Кухаревич вышел со старта и провел на поле 79 минут. Этого времени оказалось достаточно, чтобы помочь своей команде одержать разгромную победу.

Уже на 7-й минуте наш соотечественник вывел Хиберниан вперед, но арбитр увидел офсайд и гол отменил. В добавленное к первому тайму время Бойл с пенальти вывел хозяев вперед. После перерыва Кухаревич забил во второй раз – на этот раз без претензий от арбитра. Этот гол стал вторым подряд для Николая (на прошлой неделе он отличился в воротах Сент-Джонстона). Через четыре минуты Хендерсон поставил жирную точку в матче.

В общем, украинец нанес три удара в створ ворот, выполнил один отбор (успешный), отдал один ключевой пас, заработал и привез по одному фолу, выиграл 2 верховых дуэли из четырех, а точность его передач составила 75%. Статистический портал SofaScore поставил ему 7 баллов.

Победа позволила Хиберниану набрать 20 очков и подняться на третье место турнирной таблицы чемпионата Шотландии.

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