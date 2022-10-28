Роман Яремчук може серйозно пошкодувати про своє літнє рішення перебратися з Бенфіки у Брюгге.

"Чорно-сині" оголосили заявку на завтрашній матч чемпіонату Бельгії проти Остенде. Едуард Соболь потрапив до списку, а от Роман Яремчук чомусь взагалі відсутній.

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Жодних повідомлень про травму 26-річного нападника не було. Voetbal Nieuws висуває свою версію – конфлікт з Карлом Хуфкенсом. Нібито Яремчук під час тренування у п'ятницю почав висувати тренеру претензії за те, що просидів у запасі весь матч ЛЧ проти Порту (0:4). Хуфкенс не стерпів і відразу вирішив покарати українця. Видання пригадало гріхи Романа часів Гента. Тоді нападник влаштовував бунт заради трансферу і дозволяв собі публічно критикувати головного тренера Ласло Болоні.

Складна ситуація точно не сподобається керівництву Брюгге, яке влітку заплатило Бенфіці за Яремчука рекордні для бельгійського футболу 16+3 млн євро. Поки форвард не виправдовує інвестицій – 560 хвилин на полі, 2 голи і 3 асисти.

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