Роман Яремчук может серьёзно пожалеть о своем летнем решении перебраться из Бенфики в Брюгге.

"Черно-синие" объявили заявку на завтрашний матч чемпионата Бельгии против Остенде. Эдуард Соболь попал в список, а вот Роман Яремчук почему-то вообще отсутствует.

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Никаких сообщений о травме 26-летнего нападающего не было. Voetbal Nieuws выдвигает свою версию – конфликт с Карлом Хуфкенсом. Якобы Яремчук во время тренировки в пятницу начал предъявлять тренеру претензии за то, что просидел в запасе весь матч ЛЧ против Порту (0:4). Хуфкенс не стерпел и сразу решил наказать украинца. Издание припомнило грехи Романа времен Гента. Тогда нападающий устраивал бунт ради трансфера и позволял себе публично критиковать главного тренера Ласло Болони.

Сложная ситуация точно не понравится руководству Брюгге, которое летом заплатило Бенфике за Яремчука рекордные для бельгийского футбола 16+3 млн евро. Пока форвард не оправдывает инвестиций – 560 минут на поле, 2 гола и 3 ассиста.

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