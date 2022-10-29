Шотландія, Прем'єр-ліга, 13-й тур

Хіберніан – Сент-Міррен – 3:0

Голи: Бойл, 45+4 (п.), Кухаревич, 63, Хендерсон, 67

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Хіберніан у матчі 13-го туру приймав Сент-Міррен, який у шотландській першості випереджав суперника і йшов четвертим. Український форвард Микола Кухаревич вийшов зі старту і провів на полі 79 хвилин. Цього часу виявилось цілком достатньо, аби допомогти своїй команді здобути розгромну перемогу.

Вже на 7-й хвилині наш співвітчизник вивів Хіберніан вперед, але арбітр угледів офсайд і гол скасував. У доданий до першого тайму час Бойл з пенальті вивів господарів вперед. По перерві Кухаревич забив вдруге – цього разу без претензій від арбітра. Цей гол став другим поспіль для Миколи (минулого тижня він відзначився у воротах Сент-Джонстона). За чотири хвилини Хендерсон поставив масну крапку у матчі.

Загалом, українець завдав три удари у площину воріт, виконав одне відбирання (успішне), віддав один ключовий пас, заробив і привіз по одному фолу, виграв 2 верхові дуелі з чотирьох, а точність його передач становила 75%. Статистичний портал SofaScore поставив йому 7 балів.

Перемога дозволила Хіберніану набрати 20 очок і піднятися на третю схоиднку турнірної таблиці чемпіонату Шотландії.

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