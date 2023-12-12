Во вторник, 12 декабря, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании 2023/24. Кто с кем сыграет, читайте в этой новости на "Футбол 24".

На этой стадии соревнований в борьбу вступают Барселона, Реал, Осасуна и Атлетико, которые не играли в 1/32 финала, ведь примут участие в Суперкубке Испании в январе 2024 года. Согласно регламенту соревнований, их оппонентами могли стать только клубы из низших дивизионов.

"Подал признаки жизни": Яремчук узнал вердикт испанских СМИ после премьерного гола за Валенсию

В 1/16 финала представлены команды нескольких украинцев. Это Реал Мадрид (Андрей Лунин), Жирона (Виктор Цыганков и Артем Довбик) и Валенсия (Роман Яремчук).

Соперником Барселоны станет команда четвертой лиги Испании Унион Депортиво Барбастро. Реал сыграет с Арандиной, которая тоже представляет четвертый дивизион, а в 1/32 финала сенсационно выбила Кадис. Жирона на выезде сыграет с Эльче – середняком Сегунды. Валенсия будет противостоять Картахене – одному из аутсайдеров второго дивизиона – на ее поле.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании 2023/24

Унион Депортиво Барбастро – Барселона

Арандина – Реал Мадрид

Кастельон – Осасуна

Луго – Атлетико Мадрид

Малага – Реал Сосьедад

Саламанка – Вильярреал

Эльче – Жирона

Бургос – Мальорка

Тенерифе – Лас-Пальмас

Эспаньол – Хетафе

Рассинг Ферроль – Севилья

Уэска – Райо Вальекано

Аморебьета – Сельта

Картахена – Валенсия

Эйбар – Атлетик Бильбао

Алавес – Бетис.

Матчи 1/16 финала Кубка Испании будут сыграны 6 и 7 января 2024 года. Эта стадия турнира состоит из одного поединка.

Довбик доводит до слез и стыдит Левандовски, а Цыганков сбил Хави – испанские СМИ в восторге от украинцев и Жироны