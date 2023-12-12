Кубок Испании: результаты жеребьевки 1/16 финала – Лунин, Цыганков, Довбик и Яремчук получили соперников
Во вторник, 12 декабря, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании 2023/24. Кто с кем сыграет, читайте в этой новости на "Футбол 24".
На этой стадии соревнований в борьбу вступают Барселона, Реал, Осасуна и Атлетико, которые не играли в 1/32 финала, ведь примут участие в Суперкубке Испании в январе 2024 года. Согласно регламенту соревнований, их оппонентами могли стать только клубы из низших дивизионов.
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В 1/16 финала представлены команды нескольких украинцев. Это Реал Мадрид (Андрей Лунин), Жирона (Виктор Цыганков и Артем Довбик) и Валенсия (Роман Яремчук).
Соперником Барселоны станет команда четвертой лиги Испании Унион Депортиво Барбастро. Реал сыграет с Арандиной, которая тоже представляет четвертый дивизион, а в 1/32 финала сенсационно выбила Кадис. Жирона на выезде сыграет с Эльче – середняком Сегунды. Валенсия будет противостоять Картахене – одному из аутсайдеров второго дивизиона – на ее поле.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании 2023/24
Унион Депортиво Барбастро – Барселона
Арандина – Реал Мадрид
Кастельон – Осасуна
Луго – Атлетико Мадрид
Малага – Реал Сосьедад
Саламанка – Вильярреал
Эльче – Жирона
Бургос – Мальорка
Тенерифе – Лас-Пальмас
Эспаньол – Хетафе
Рассинг Ферроль – Севилья
Уэска – Райо Вальекано
Аморебьета – Сельта
Картахена – Валенсия
Эйбар – Атлетик Бильбао
Алавес – Бетис.
Матчи 1/16 финала Кубка Испании будут сыграны 6 и 7 января 2024 года. Эта стадия турнира состоит из одного поединка.
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