У вівторок, 12 грудня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка Іспанії 2023/24. Хто з ким зіграє, читайте в цій новині на "Футбол 24".

На цій стадії змагань у боротьбу вступають Барселона, Реал, Осасуна і Атлетіко, які не грали в 1/32 фіналу, адже візьмуть участь у Суперкубку Іспанії в січні 2024 року. Відповідно до регламенту змагань, їхніми опонентами могли стати лише клуби з нижчих дивізіонів.

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В 1/16 фіналу представлені команди кількох українців. Це Реал Мадрид (Андрій Лунін), Жирона (Віктор Циганков і Артем Довбик) та Валенсія (Роман Яремчук).

Суперником Барселони стане команда четвертої ліги Іспанії Уніон Депортіво Барбастро. Реал зіграє з Арандіною, яка теж представляє четвертий дивізіон, а в 1/32 фіналу сенсаційно вибила Кадіс. Жирона на виїзді зіграє з Ельче – середняком Сегунди. Валенсія протистоятиме Картахені – одному з аутсайдерів другого дивізіону – на її полі.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка Іспанії 2023/24

Уніон Депортіво Барбастро – Барселона

Арандіна – Реал Мадрид

Кастельйон – Осасуна

Луго – Атлетіко Мадрид

Малага – Реал Сосьєдад

Саламанка – Вільяреал

Ельче – Жирона

Бургос – Мальорка

Тенеріфе – Лас-Пальмас

Еспаньйол – Хетафе

Расінг Ферроль – Севілья

Уеска – Райо Вальєкано

Амореб'єта – Сельта

Картахена – Валенсія

Ейбар – Атлетік Більбао

Алавес – Бетіс.

Матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії будуть зіграні 6 і 7 січня 2024 року. Ця стадія турніру складається з одного поєдинку.

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