Кубок Іспанії: результати жеребкування 1/16 фіналу – Лунін, Циганков, Довбик і Яремчук отримали суперників
У вівторок, 12 грудня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка Іспанії 2023/24. Хто з ким зіграє, читайте в цій новині на "Футбол 24".
На цій стадії змагань у боротьбу вступають Барселона, Реал, Осасуна і Атлетіко, які не грали в 1/32 фіналу, адже візьмуть участь у Суперкубку Іспанії в січні 2024 року. Відповідно до регламенту змагань, їхніми опонентами могли стати лише клуби з нижчих дивізіонів.
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В 1/16 фіналу представлені команди кількох українців. Це Реал Мадрид (Андрій Лунін), Жирона (Віктор Циганков і Артем Довбик) та Валенсія (Роман Яремчук).
Суперником Барселони стане команда четвертої ліги Іспанії Уніон Депортіво Барбастро. Реал зіграє з Арандіною, яка теж представляє четвертий дивізіон, а в 1/32 фіналу сенсаційно вибила Кадіс. Жирона на виїзді зіграє з Ельче – середняком Сегунди. Валенсія протистоятиме Картахені – одному з аутсайдерів другого дивізіону – на її полі.
Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка Іспанії 2023/24
Уніон Депортіво Барбастро – Барселона
Арандіна – Реал Мадрид
Кастельйон – Осасуна
Луго – Атлетіко Мадрид
Малага – Реал Сосьєдад
Саламанка – Вільяреал
Ельче – Жирона
Бургос – Мальорка
Тенеріфе – Лас-Пальмас
Еспаньйол – Хетафе
Расінг Ферроль – Севілья
Уеска – Райо Вальєкано
Амореб'єта – Сельта
Картахена – Валенсія
Ейбар – Атлетік Більбао
Алавес – Бетіс.
Матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії будуть зіграні 6 і 7 січня 2024 року. Ця стадія турніру складається з одного поєдинку.
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