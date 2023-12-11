Команда Довбика и Цыганкова показательно утерла нос именитому соседу. Жирона находится в световых годах от Барсы в контексте финансовых возможностей и исторического наследия, однако на футбольном поле эта пропасть стирается тренерскими идеями в сочетании с образцовым менеджментом. Испанские СМИ восхищаются Мичелом и насмехаются над Хави. "Философия Гвардиолы наконец-то вернулась в Каталонию. Ее исповедует Жирона", – говорит звездный ведущий El Chiringuito Жозеп Педрерол.

"El estilo GUARDIOLA ha vuelto a Catalunya".



"Lo practica el @GironaFC".



️ @jpedrerol arrancó con todo ayer en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/qS9hy0HRtf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 11, 2023

Большие издания называют Жирону новым хозяином Каталонии. Барса находится на расстоянии 7 очков, Реал – тоже позади. Тем временем наши легионеры продолжают очаровывать Испанию. "Украинская связка Жироны снова продемонстрировала собственный потенциал", – отмечает авторитетная Marca. Мол, скорость и мобильность Довбика испортили вечер Араухо, которому пришлось снимать защитную маску, но это не помогло.

Гол Довбика изрядно огорчил известного инсайдера и агента ФИФА Жорди Жорту, который всегда горячо отстаивает Барсу на площадке El Chiringuito. Реакция эксперта стала вирусной в сети X, как и эмоциональный комментарий Матиаса Паласиоса. Это нужно слушать.

¡VAYA CARITA, @jotajordi13!



Hundido como nunca con el gol de Dovbyk en Montjuic (0-1). #LALIGA



Así se vivió en #ChiringuitoLive el primer gol del Girona. pic.twitter.com/llg4EkZric — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 10, 2023

"Довбик реализовал свой первый же момент. Он выкладывается в каждом матче, и его усилия не подвергаются сомнению", – пишет Mundo Deportivo. Крупнейшая каталонская газета также описывает "решительные перемещения" Цыганкова, которые были ключевыми в первом тайме.

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Оба украинца получили высокие отметки от Diario SPORT. Артему поставили семерку: "Летальный. Цыганков подарил ему первый гол, а тот не простил. Потом пробивал головой. У него больше не было шансов, но он пытался насытить Жирону кислородом, классно врываясь за спины". Виктору досталась шестерка, его назвали шипучим. "За стартовую четверть он уже проверил Пенью дальним ударом и ассистировал Довбику, а затем стал менее заметным", – подчеркивает источник.

Lesportiu отмечает влияние Цыганкова на игру Кристенсена и Араухо: "Он располагался выше, чтобы увеличить давление на центрбеков Барсы. Работал вместе с Довбиком, постоянно находил спину датчанина, который стал перед дилеммой: садиться ниже или оставаться на высоте Араухо". Несмотря на результативные действия украинцев, Мигель Гутьерес и Эрик Гарсия стали абсолютно лучшими в составе Жирона – 8 баллов.

Сравнивая атаку обеих команд, SPORT находит интересное отличие: "Савио, Цыганков и Добвик наслаждаются игрой один в один. Тогда как форварды Барсы редко убегают от защитников благодаря дриблингу и хотят получать мячи уже на ударных позициях".

Интересно, что после исторического избиения от Жироны в лагере каталонцев больше всего достается Левандовски, Кунде и Араухо. Польский бомбардир обвиняется в никудышной реализации. Он упустил убийственный момент в компенсированное время. И именно с его невнятной формой связывают лидерство "кулес" в топ-5 лигах Европы по потерянным большим шансам – 39. Второй по этому показателю идет Бавария (32), а третье место делят Челси, Ливерпуль и Штутгарт (32).

Активность Цыганкова заставила Хави играть с украинцем персонально. Именно этим объясняется замена Кристенсена на более быстрого Бальде, но есть нюанс. После смены Виктора молодой латераль Барсы не понимал, что ему делать. Журналист Жозеп Бобе удивляется спонтанному решению Хави, вроде бы плохо изучившего соперника.

Balde ha sortit per a fer marcatge individual sobre Tsygankov.



12 minuts despres Michel ha substituit al ucranià. Ningú ha rectificat res. pic.twitter.com/1Ivdm6ePQf — Josep Bobé (@josepbobe) December 11, 2023

В то же время в El Chiringuito уже успели усомниться в профпригодности Хави, который, по словам Эду Агирре, не был готов к столь требовательной работе. "Конечно, он будет побеждать, но не здесь", – дерзко высказался близкий друг Криштиану Роналду.

"XAVI NO es el HOMBRE para entrenar al BARÇA".



"Seguramente triunfe... pero NO AHÍ".



¡Lleeega @EduAguirre7 a #ChiringuitoXavi! pic.twitter.com/E00EuJYmvs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 11, 2023

Спортивный директор сенсации Ла Лиги Кике Карсель считает, что его детище рано сравнивать со сказкой Лестера, однако Marca уже видит явные признаки каталонского чуда: "Жирона выставила свою кандидатуру на чемпионство".

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