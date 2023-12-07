Кубок Испании, 2-й раунд

Арандина – Кадис – 2:1

Голы: Сисай, 5, Песка, 65 – Эметерио, 34

Представитель элитного испанского дивизиона сконфузился в кубковом матче со скромной Арандиной, которая занимает последнее место в первой группе четвёртого дивизиона. До встречи с Кадисом команда Алекса Искудеро добыла в этом сезоне только три победы – две в чемпионате и одну в Кубке. Но это не помешало ей сотворить одну из главных сенсаций в истории клуба.

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Хаймари Сисай и Хорхе Песка забили по голу в ворота гостей, на что Кадис ответил точным ударом Феде Сан Эметерио. В своё оправдание гости могут сослаться на состояние газона в этой встрече – для водного поло стадион подходил гораздо больше, чем для футбола.