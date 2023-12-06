Кубок Германии, 1/8 финала

Байер – Падерборн – 3:1

Голы: Бонифейс, 12, Паласиос, 28, Шик, 87 – Клаас, 83

Саарбрюкен – Айнтрахт Франкфурт – 2:0

Голы: Брюнкер, 64, Кербер, 78

Удаление: Футкеу, 83 (Айнтрахт)

Герта – Гамбург – начало в 21:45

Штутгарт – Боруссия Д – начало в 21:45

Кубок Германии: Кайзерслаутерн в четвертьфинале впервые за десять лет, джокер Фортуны оформил дубль за пять минут

Лидер Бундеслиги – Байер – принимал середняка второго дивизиона Падерборн. Команда Хаби Алонсо забила быстрый гол. Уже на 12-й минуте Виктор Бонифейс бильярдным ударом от штанги замкнул навес с правого фланга. Еще до перерыва все стало почти понятно – Паласиос в касание пробил между ног защитнику и поразил дальний угол. Единственный негатив для Байера в первом тайме – травма Флориана Вирца, которому на последних секундах первого тайма наступили на ахилл. Продолжить игру хавбек "фармацевтов" не смог. После перерыва Падерборн ожил и сократил отставание, но тут же Шик забил третий гол Леверкузена. 3:1 – Байер идет дальше.

Третьелиговый Саарбюкен в предыдущем раунде Кубка сенсационно выбил Баварию, а сейчас шокировал еще одного представителя элитного дивизиона – франкфуртский Айнтрахт. Все решили два гола во втором тайме. Счет открыл Кай Брюнкер – нападающий Саарбрюкена разобрался с защитником и в падении пробил в ближний угол. Преимущество хозяев удвоил Кербер ударом из пределов вратарской. Айнтрахт еще и в меньшинстве доигрывал. 2:0 – сенсационный Саарбрюкен уже в четвертьфинале Кубка Германии!

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