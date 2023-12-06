Кубок Германии: Кайзерслаутерн в четвертьфинале впервые за десять лет, джокер Фортуны оформил дубль за пять минут
Во вторник, 5 декабря, состоялись первые четыре матча 1/8 финала Кубка Германии.
Кубок Германии, 1/8 финала
Хомбург – Санкт-Паули – 1:4
Голы: Мендлер, 28 – Валь, 24, Саад, 64, Хартель, 69, Эггештайн, 73
Боруссия М – Вольфсбург – 1:0 (в доп. время)
Гол: Кане, 120
Кайзерслаутерн – Нюрнберг – 2:0
Голы: Тачи, 75, Ахе, 78
Магдебург – Фортуна – 1:2
Голы: Атик, 15 – Немец, 87, 90+2
Кайзерслаутерн впервые за десять лет сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Германии. Удивительно, но это случилось в разгар кризиса: команда неудачно стартовала во второй Бундеслиге (13-е место после 15 туров), что стоило Дирку Шустеру должности главного тренера. Кубковая встреча с Нюрнбергом стала дебютной для нового наставника команды, греческого специалиста Димитриоса Граммозиса. И новый тренер уже успел себя проявить: автор второго мяча в ворота Нюрнберга – Рагнар Ахе – вышел на замену в середине второго тайма.
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У Фортуны оказался ещё более сильный джокер – Джона Немец. 22-летний форвард вышел на замену на 85-й минуте, когда его команда проигрывала, и за оставшееся время успел оформить дубль. Столь высокой результативности Немец обязан двум игрокам соперника, которые допустили индивидуальные ошибки – в первом случае обрезался Леон Белль Белль, во втором – Силас Гнака.