Саарбрюкен принял участие в розыгрыше первого Кубка европейских чемпионов, но представлял там не Германию.

Саарбрюкен сотворил пока что главную сенсацию ноября. Представитель третьего дивизиона выбил Баварию из Кубка Германии. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает историю интересного клуба, игравшего в еврокубках.

Саар – небольшой регион на юго-западе Германии. После Второй мировой войны эта территория стала французским протекторатом, а принадлежность спортивных команд Саара подвисла в воздухе.

Саарбрюкену было скучно играть со слабыми соперниками по региону, поэтому клуб пытался найти свое место. Попытка интегрироваться во французский футбол провалилась – Саарбрюкен порвал второй дивизион, однако из-за протеста других клубов его не приняли в лигу.

В 1949-м появился Международный кубок Саарланда, куда приглашали команды из Австрии, Швейцарии, Франции, Швеции, Дании, Германии. Но и здесь Саарбрюкен не ощутил достойного сопротивления, разгромив в финале Ренн.

В целях легализации в футбольном мире местные чиновники создали федерацию и вступили в ФИФА. Приняв участие в Олимпийских Играх-1952, Саар также попытался квалифицироваться на чемпионат мира-1954. В отборе сборная победила Норвегию, но пропустила вперед ФРГ.

В 1952-м команды из Саара получили разрешение вернуться в немецкую футбольную структуру. Однако международная история еще не завершилась. Саарбрюкен пригласили поучаствовать в первом розыгрыше Кубка европейских чемпионов – предшественника Лиги чемпионов.

Весь мир внимательно наблюдает за Лигой чемпионов. Не оставайся в стороне от футбольного противостояния и болей за любимые команды. А создать особую атмосферу поможет HLIBNY DAR. Ожесточенная игра на поле Лиги чемпионов в сочетании с HLIBNY DAR сделают незабываемым твой вечер. HLIBNY DAR – все решается на поле!

В КЕЧ-1955/56 система была несовершенна, пары команд определяли не жеребьевкой, а прямым распоряжением организаторов. Саарбрюкену приписали дуэль с мощным Миланом, за который играли Нильс Лидхольм и Гуннар Нордаль.

Андердогам удалось сотворить сенсацию в первом матче. 1 ноября 1955-го Саарбрюкен на выезде победил Милан. И не просто победил, а оформил камбэк с 1:3 на 4:3. Забивали Кригер, Филиппи, Ширра и Мартин. "Мы были одним целым. Каждый знал, куда побежит партнер и куда отдать пас", – вспоминает форвард Саарбрюкена Вернер Отто.

В ответном матче Милан взял разгромный реванш и закончил сказку Саарбрюкена. Впрочем, выезд в Милан – не единственная славная страница в истории клуба. В начале 50-х в товарищеском матче Саарбрюкен разбил мадридский Реал. "Мы выиграли 4:0. Возможно, они нас недооценили. Это была сенсация", – говорит Отто.

В 1957 году Саар вернулся в состав Германии после референдума, хотя Франция активно продвигала идею создания независимого Саарланда.

Саарбрюкен не играл в Бундеслиге уже 30 лет, а самым известным футболистом в новой истории клуба был Тони Йебоа, впоследствии поигравший за Айнтрахт, Гамбург и Лидс.

Команда периодически напоминает о себе через Кубок Германии. В сезоне-2019/20 Саарбрюкен дошел до полуфинала покаля. Из-за пандемии футболисты остались без поддержки болельщиков и проиграли Байеру. За победой над Баварией наблюдал полный стадион.