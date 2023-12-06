Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Байєр – Падерборн – 3:1

Голи: Боніфейс, 12, Паласіос, 28, Шик, 87 – Клаас, 83

Саарбрюкен – Айнтрахт Франкфурт – 2:0

Голи: Брюнкер, 64, Кербер, 78

Вилучення: Футкеу, 83 (Айнтрахт)

Герта – Гамбург – початок о 21:45

Штутгарт – Борусія Д – початок о 21:45

Кубок Німеччини: Кайзерслаутерн у чвертьфіналі вперше за десять років, джокер Фортуни оформив дубль за п'ять хвилин

Лідер Бундесліги – Байєр – приймав середняка другого дивізіону Падерборн. Команда Хабі Алонсо забила швидкий гол. Вже на 12-й хвилин Віктор Боніфейс більярдним ударом від стійки замкнув навіс з правого флангу. Ще до перерви все стало майже зрозуміло – Паласіос у дотик пробив поміж ніг захиснику і вразив дальній кут. Єдиний негатив для Байєра у першому таймі – травма Флоріана Вірца, якому на останніх секундах першого тайму наступили на ахілл. Продовжити гру хавбек "фармацевтів" не зміг. По перерві Падерборн ожив і скоротив відставання, але тут же Шик забив третій гол Леверкузена. 3:1 – Байєр крокує далі.

Третьоліговий Саарбюкен у попередньому раунді Кубка сенсаційно вибив Баварію, а зараз шокував ще одного представника елітного дивізіону – франкфуртський Айнтрахт. Все вирішили два голи у другому таймі. Рахунок відкрив Кай Брюнкер – нападник Саарбрюкена розібрався з захисником і в падінні пробив у ближній кут. Перевагу господарів подвоїв Кербер ударом з меж воротарського. Айнтрахт ще й у меншості догравав. 2:0 – сенсаційний Саарбрюкен вже у чвертьфіналі Кубка Німеччини!

Шокували великий Мілан у прем'єрному Кубку чемпіонів і розбили Реал. Баварія – не перша жертва Саарбрюкена