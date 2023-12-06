Кубок Німеччини: Байєр пройшов далі і втратив Вірца, клуб Третьої ліги, який вибив Баварію, створив ще одну сенсацію
У середу, 6 грудня, зіграли 4 поєдинки 1/8 фіналу Кубка Німеччини 2023/24. Рахунки і огляд матчів читайте на "Футбол 24".
Кубок Німеччини, 1/8 фіналу
Байєр – Падерборн – 3:1
Голи: Боніфейс, 12, Паласіос, 28, Шик, 87 – Клаас, 83
Саарбрюкен – Айнтрахт Франкфурт – 2:0
Голи: Брюнкер, 64, Кербер, 78
Вилучення: Футкеу, 83 (Айнтрахт)
Герта – Гамбург – початок о 21:45
Штутгарт – Борусія Д – початок о 21:45
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Лідер Бундесліги – Байєр – приймав середняка другого дивізіону Падерборн. Команда Хабі Алонсо забила швидкий гол. Вже на 12-й хвилин Віктор Боніфейс більярдним ударом від стійки замкнув навіс з правого флангу. Ще до перерви все стало майже зрозуміло – Паласіос у дотик пробив поміж ніг захиснику і вразив дальній кут. Єдиний негатив для Байєра у першому таймі – травма Флоріана Вірца, якому на останніх секундах першого тайму наступили на ахілл. Продовжити гру хавбек "фармацевтів" не зміг. По перерві Падерборн ожив і скоротив відставання, але тут же Шик забив третій гол Леверкузена. 3:1 – Байєр крокує далі.
Третьоліговий Саарбюкен у попередньому раунді Кубка сенсаційно вибив Баварію, а зараз шокував ще одного представника елітного дивізіону – франкфуртський Айнтрахт. Все вирішили два голи у другому таймі. Рахунок відкрив Кай Брюнкер – нападник Саарбрюкена розібрався з захисником і в падінні пробив у ближній кут. Перевагу господарів подвоїв Кербер ударом з меж воротарського. Айнтрахт ще й у меншості догравав. 2:0 – сенсаційний Саарбрюкен вже у чвертьфіналі Кубка Німеччини!
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