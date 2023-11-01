Кубок Германии, 2-й раунд

Боруссия Д – Хоффенхайм – 1:0

Гол: Ройс, 43

Зандхаузен – Байер – 2:5

Голы: Эрлих, 50, Бен Балла, 56 – Паласиос, 21 (с пенальти), Та, 54, Гложек, 85, Адли, 88, 90+2

Саарбрюкен – Бавария – 2:1

Голы: Зондмайер, 45+1, Гаус, 90+6 – Мюллер, 16

Фрайбург – Падерборн – 1:3

Голы: Эггештайн, 69 – Билбия, 4, 56, Муслия, 33

Виктория Кёльн – Айнтрахт Ф – 0:2

Гол: Шкири, 14, Кнауфф, 90

Герта – Майнц – 3:0

Голы: Резе, 45+3 (с пенальти), Табакович, 50 (с пенальти), 61

Единственного гола Марко Ройса "в раздевалку" оказалось достаточно для прохода Дортмундом Хоффенхайма. Этот минимальный счёт не отображает тотального преимущества "шмелей" в этой встрече: шикарные возможности для взятия ворот имели Мукоко и Байно-Гиттенс, но их подкачала реализация. В конце концов, встреча на стадионе Сигнал Идуна Парк завершилась удалением защитника гостей Озана Кабака. Он вышел на поле в середине второго тайма и умудрился заработать два предупреждения.

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Несмотря на итоговый результат (2:5), далеко не всё так однозначно было в матче между командой третьего дивизиона Сандхаузеном и лидером Бундеслиги Байером. Хозяева дважды сравнивали счёт по ходу встречи, и команда Хаби Алонсо сумела забить победный мяч лишь на 85-й минуте – только после этого Сандхаузен посыпался. К слову, по второму мячу Байера в этом матче в исполнении Джонатана Та есть вопросы – защитник мог находиться в офсайед. К сожалению, VAR используется в Кубке Германии только со стадии 1/8 финала, поэтому правды мы так и не узнаем...

Бавария сенсационно вылетела из Кубка Германии, пропустив на 90+6 минуте победный мяч. Мюнхенцы повели в счете в матче с представителем третьего дивизиона Саарбрюкеном на 16-й минуте благодаря голу Томаса Мюллера, но наглый андердог забил ответный мяч перед самым перерывом. Зондмайер забил не кому-нибудь, а вернувшегося в ворота Баварии Мануэля Нойера. Томас Тухель хотел получить положительный результат малой кровью, но в середине второго тайма тренеру гостей пришлось усиливать состав Мусиалой, Команом и Гнабри – иначе Баварию могло ждать дополнительное время. Однако даже такой вариант развития событий был бы более благоприятен для гостей, ведь они проиграли. На 90+6-й минуте хозяева поля разыграли аут и провели симпатичную атаку, которую завершил Гаус.

Кроме того, что Бавария проиграла, она еще и потеряла центрального защитника Маттейса де Лигта. Когда на 25-й минуте матча нидерландец покидал поле, Томас Тухель держался за голову, и этот жест был более чем красноречивым.