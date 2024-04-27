Ливерпуль после поражения от Эвертона списали с чемпионской гонки. Юрген Клопп заявил, что он не сдается, но в том же предложении добавил – нужно быть реалистами. Как бы там ни было, мерсисайдцы должны хотя бы реабилитироваться за фиаско в дерби.

Ливерпуль до перерыва владел мячом 76% игрового времени, нанес вдвое больше ударов и создали три голевых момента. Уже на 11-й минуте отличиться мог Эллиот, который после подачи Робертсона подхватил мяч на правом углу вратарского – его последующий выстрел прошел мимо ближней штанги!

До слова, вже 28 квітня конкурент Ліверпуля – Арсенал – зіграє на полі Тоттенхема. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх "канонірів" оцінюють коефіцієнтом 1,75, а "шпор" – 4,61. Нічия – 4,1. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,52, а на відповідний тотал менше – за 2,63.

На 27-й Диас отозвался на заброс из глубины и сбросил мяч вдоль вратарского. Ареоля помешал Гакпо сыграть на замыкании (хотя Коди прокинул Альфонса), Диас же принял отскок и попал в руку Огбонне. Быть пенальти, если бы Луис не оказался в офсайде еще в начале эпизода.

Перед перерывом Нуньес уже никто не помешал забить. Луис вошел в штрафную, сместился поближе к его центру и бахнул в ближний угол. Штанга спасла Вест Хэм! У "молотобойцев" же к тому времени был только один интересный момент – Боуэн не смог нормально пробить после скидки Пакеты (мяч лёг на неродную правую), а удар Цоуфала с отскока забрал Алиссон.

Для Ливерпуля количество острых эпизодов было недостаточным. Наказание за такой футбол прилетело на 43-й минуте. Сначала Боуэну дали выстрелить из линии штрафной с рикошетом от Ван Дейка – Алиссон достал мяч из-под штанги, но последующий угловой завершился навесом на Джаррода и ударом головой под дальнюю. Гакпо не доиграл, Алиссон не спас. 1:0!

Отдыхать команды отправились именно с этим счетом, однако Вест Хэм недолго покоился на лаврах. Всего за 70 секунд после перерыва Гравенберх открылся под передачу Диаса и бахнул метров с 20 над перекладиной, а еще через минуту Ливерпуль отыгрался. Робертсон зашел на левый край штрафной, принял пас от Диаса и пробил из носка в левый нижний – Ареоля проспал момент удара. 1:1!

На 55-й Диас отдавал в штрафную на Гакпо, а тот вместо выгодной скидки Тренту попал в Огбонну. На 58-й он же классно бахнул с дистанции (Ареоля парировал), а на 66-й мерсисайдцы вырвались вперёд. Гол оказался курьёзным – Гакпо замкнул навес Робертсона, а мяч рикошетом от плеча Огбоны, колени Соучека и руки Ареоля влетели в сетку. 1:2!

Гости пытались сразу добить Вест Хэм. На 69-й Диас вышел практически с глазу на глаз из Ареоля и не смог его переиграть, а на 70-й Макаллистер пробивал головой с близкого расстояния и без сопротивления – точно в руки голкиперу! На 73-й Диас с левого края штрафной вертел в дальнюю девятку, однако и здесь Ареоля спас!

И снова Ливерпуль наказали за такой футбол. На 77-й минуте Алиссону пришлось парировать выстрел Эмерсона с линии штрафной (тот мог попасть в правую девятку), а атака вторым темпом завершилась кроссом Боуэна на голову Антонио – Майкл спокойно пробил головой. 2:2!

Юрген Клопп сразу же бросил в бой гвардию – Салаха, Нуньеса и Собослаи. Это могло помочь, однако Дарвин на 84-й пробил с трех метров мимо ворот, а выстрел свежего Гомеса заблокировали. Кроме того, на последних минутах с дистанции классно приложился Эллиот, но за "молотобойцев" сыграла перекладина.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Ливерпуль теряет очки и де-факто упускает последние шансы на чемпионство. Мерсисайдцы остались третьими, отстав от Манчестер Сити на одно очко, а от Арсенала – на два. Оба конкурента свои матчи в туре ещё не сыграли.

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