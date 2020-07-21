Кристал Пэлас объявил о первом летнем трансфере – новичка сватали в Тоттенхэм и Арсенал

19-летний центрбек перебрался на Селхерст Парк, сообщает официальный сайт клуба.

Дайер официально продлил контракт с Тоттенхэмом

Фергюсон заключил с "орлами" 3-летний контракт. Новичок достался Пэлас фактически бесплатно, поскольку стал игроком команды Роя Ходжсона на правах свободного агента. В Вест Бромвиче защитник воспитывался с 8-летнего возраста. Ранее местная пресса писала, что Тоттенхэм и Арсенал заинтересованы в подписании таланта "дроздов".

В нынешнем сезоне Натан Фергюсон провел 21 матч в Чемпионшипе, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

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