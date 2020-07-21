Вулверхэмптон переиграл Кристал Пэлас и поднялся в зону Лиги Европы, Эвертон одержал минимальную победу над Шеффилдом

В рамках 37-го тура АПЛ провели три матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 37-й тур

Брайтон – Ньюкасл – 0:0

Шеффилд Юнайтед – Эвертон – 0:1

Гол: Ришарлисон, 46

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 2:0

Голы: Поденсе, 42, Хонни, 68

Брайтон и Ньюкасл за два тура до конца сезона не имели особых турнирных задач. Первые оторвались от зоны вылета на шесть очков и сильно превосходили по разнице голов, а вторые уже точно не поднимутся выше середины таблицы. Именно поэтому поединок между этими командами оказался скучным, без особой остроты и ударов (всего три в створ со стороны Брайтона и один у Ньюкасла). Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Брайтон набрал 38 очков и поднялся на пятнадцатую позицию, а Ньюкасл, имея 44 зачётных балла, остался тринадцатым.

Шеффилд ещё имел шансы зацепиться за Лигу Европы, но для этого дома надо было побеждать Эвертон, который не знал побед в четырёх последних матчах. Несмотря на такую ​​важность, поединок не порадовал большим количеством моментов – хозяева даже ни разу не попали в створ ворот. "Ириски" проявили большую жажду победы, выдержав первый тайм и забив в самом начале второго – это Ришарлисон точным ударом головой замкнул подачу Сигурдссона со штрафного. Этот гол оказался единственным во встрече.

Таким образом, Шеффилд упустил шанс потеснить Вулверхэмптон, оставшись на восьмой позиции с 56 очками в активе. Эвертон набрал 49 зачётных баллов и поднялся на одиннадцатую строчку.

Закрывал программу дня поединок между Вулверхэмптоном, который мог подняться на шестую позицию, и Кристал Пэлас, которому ничего уже не нужно. Несмотря на высокую мотивацию "вулвз", подопечные Роя Ходжсона удерживали ничейный счёт почти весь первый тайм, однако на 41-й минуте таки пропустили. Получилось красиво: Моутинью исполнил черпачок на Догерти, а тот с правого края штрафной в касание навесил вдоль вратарской на голову Поденсе – 1:0. В середине же второго тайма "орлов" добил прорыв Траоре с фланга в штрафную мимо двух защитников с передачей на Хонни – тот развернулся и пробил в правый угол, 2:0. Именно с этим счётом матч и завершился.

Таким образом, Вулверхэмптон набрал 59 очков, поднявшись на шестую позицию в турнирной таблице. Кристал Пелас, имея в активе 42 пункта, держится на четырнадцатой строчке.

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