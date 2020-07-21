Дайер официально продлил контракт с Тоттенхэмом

26-летний исполнитель продлил контракт со "шпорами", сообщает официальный сайт клуба.
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Новое соглашение Дайера с лондонцами будет действовать до лета 2024 года. Нынешний сезон – уже 6-й для него в футболке Тоттенхэма. В Лондон Дайер перебрался из лиссабонского Спортинга еще в 2014-м и успел провести за "шпор" более двухсот матчей.
В рамках нынешней кампании универсал провел 29 поединков во всех турнирах и постепенно стал любимцем наставника Тоттенхэма Жозе Моуринью. В частности, Дайер стабильно выходил в старте лондонцев после карантина, пока не получил дисквалификацию.
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