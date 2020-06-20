Тоттенхэм и Арсенал поборются за таланта лидера Чемпионшипа

Защитник Вест Бромвича Натан Фергюсон попал в сферу интересов двух лондонских грандов – Тоттенхэма и Арсенала.

"Шпоры" и "канониры" активно следят за 19-летним центрбеком, сообщает Birmingham Mail.

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Фергюсон поразил своей игрой в рамках нынешней кампании и готовится пойти на повышение. В ближайшее трансферное окно юниор может оказаться в Тоттенхэме либо в Арсенале. Летом Фергюсон станет свободным агентом, поэтому новый клуб защитника выплатит Вест Бромвичу только символическую плату за воспитание игрока.

В нынешнем сезоне Натан Фергюсон провел 21 матч в Чемпионшипе, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

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